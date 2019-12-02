Facebook’un İçerikleri Kontrol Eden Yapay Zekası Nasıl İşliyor?

Facebook, dünyanın bir numaralı sosyal medya devi, o kadar büyük ki her yüklenen içeriği insanların kontrol etmesi mümkün değil. Bu yüzden bu işi yapay zeka yapıyor. Yapay zeka saniyeler içinde yüklenen bir videonun içeriğini kontrol ederek yayınlanıp yayınlanmasına karar vermek üzere insan kontrolüne gönderiyor.

Facebook Yapay zeka

Yapay zekanın nasıl çalıştığına kısaca bir bakalım. Facebook’un geliştirdiği bir sinir ağı sayesinde çalışan yapay zeka ayrıca önceki raporlardan ve kendi kontrollerinden öğrenip kendini geliştirebiliyor. Yapay zeka bir video yüklendiği zaman içeriğini hızlı bir şekilde kontrol ediyor. Videoda bulunanları tarayarak örneğin bir silahı tanıyabiliyor.

Facebook’un yapay zekası önceki raporlarla yeni raporları bununla birlikte videonun içeriğini ve son olarak yasal ama benzer içerikle birlikte kıyaslıyor. Hepsini kombine edip etiketliyor. Etiketlenen içeriği ise insanlar kontrol ediyor. Son kararı yine insan verse de insan kontrolünden geçmeden video ya da diğer içerik yayınlanmıyor. Bu şekilde şüpheli içeriğin yayınlanması engelleniyor.

Bu tür içeriklerin yapay zeka sayesinde %98 engellendiği Facebook tarafından bildiriliyor.