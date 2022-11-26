Instagram Hesabı Nasıl Dondurulur? – Instagram Hesap Dondurma Linki [2022]

Instagram’dan sıkılmaya başladıysanız ya da farklı bir sebeple kullanmaya ara vermek istiyorsanız hesabınızı dondurabilirsiniz. Bu içeriğimizde Instagram hesabı nasıl dondurulur konusunda size rehberlik ederken güncel Instagram hesap dondurma linkini de sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Instagram hesap dondurma nedir? Ne işe yarar?

Instagram, en çok kullanılan ve en keyifli sosyal medya platformlarından biri. Ancak zaman zaman farklı sebeplerle hesabımızı kapatmak isteyebiliyoruz. Instagram bu konuda kullanıcılara 2 farklı alternatif sunuyor. Birinci alternatif Instagram hesap silme. Platformdan hesabınızın silinmesini talep edip hesabınızı kalıcı olarak kapattırabilirsiniz. Bu işlemi yaptığınızda hesabınızı geri açmak için 30 gün süre veriliyor. Bu süre zarfında hesabınızı geri açmazsanız tüm verileriniz ve hesabınız kalıcı olarak siliniyor.

Platformun kullanıcılara sunduğu ikinci alternatif ise Instagram hesap dondurma. Bu işlem, hesabınızı kalıcı olarak silmek yerine geçici olarak kapatmanız anlamına geliyor. Hesabınızı dondurduğunuzda profiliniz diğer kullanıcılara gözükmez. İstediğiniz zaman da hesabınızı yeniden aktif edebilirsiniz. İçeriğimizin devamında Instagram hesabı geçici olarak nasıl kapatılır detaylı bir şekilde anlatacağız.

Instagram hesap dondurma nasıl yapılır?

Instagram dondurma oldukça kısa ve basit bir işlemdir. Telefondan Instagram dondurma ile bilgisayardan Instagram dondurma arasında da herhangi bir fark bulunmamakta. Aşağıda ekran görüntüleriyle birlikte vereceğimiz adımları sırasıyla takip ederseniz kolaylıkla Instagram hesabınızı geçici olarak kapatma işlemini yapabilirsiniz.

1. Instagram internet sitesini ya da mobil uygulamasını açıp kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın.

2. Ardından Instagram profilinize girip kullanıcı adınızın yanında yer alan Profili Düzenle butonuna tıklayın.

3. Açılan sayfayı aşağıya doğru kaydırın. Ekranın en alt kısmında Hesabımı geçici olarak dondur linkini göreceksiniz. Bu Instagram hesap dondurma linkine tıklayın.

4. Açılan sayfada Hesabını neden donduruyorsun? kısmında sizin için uygun olan bir seçeneği seçin. Alt kısma ise Instagram şifrenizi girip Hesabı Geçici Olarak Dondur butonuna tıklayın. Ekrana gelen uyarıyı da onayladıktan sonra Instagram hesabınız dondurulmuş olur. Siz tekrar giriş yapana kadar hesabınız açılmaz.

Instagram hesap dondurma linki

Instagram hesabını dondurmak için bir diğer yol da Instagram hesap silme linkini kullanmaktır. Linke tıklayarak hesabınıza giriş yaptıktan sonra direkt olarak yukarıdaki rehberimizde yer alan 4. aşamaya geçiş yapabilirsiniz. Bu aşamada sizden istenilen bilgileri girip hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz.

Instagram hesap dondurma linki 2022 : https://instagram.com/accounts/remove/request/temporary/

Dondurulan Instagram hesabı geri nasıl açılır?

Instagram hesabını dondurduktan sonra geri açmak için hesabınıza giriş yapmanız yeterli. Giriş yaptıktan sonra hesabınız otomatik olarak aktif hale gelecektir. Hesabınızla ilgili veriler, dondurmadan önceki hali gibi kullanılabilir.

Instagram hesap dondurma ile ilgili sık sorulan sorular

Bu başlık altında Instagram hesabını geçici olarak kapatma ile ilgili sık sorulan soruların cevaplarını derledik.

Instagram dondurulunca geri açılıyor mu?

Instagram dondurmayı geri açmak mümkündür. Dondurma işlemi hesabınızı kalıcı olarak kapatmaz. Instagram internet sitesinden ya da mobil uygulama aracılığıyla hesabınıza giriş yaparak hesabınızı geri açabilirsiniz.

Instagram hesabı ne kadar süre donuk kalır?

Dondurulan Instagram hesabı, tekrar giriş yapılana kadar kapalı kalır. Giriş yapmadığınız sürece tekrar aktif olmaz.

Instagram hesabı dondurulursa ne olur?

Instagram hesabı dondurulduğunda geçici olarak kapatılmış olur. Diğer kullanıcılar profilinizi göremez, Instagram aramalarında çıkmazsınız. Sohbet geçmişi, takipçiler, takip edilenler, kaydedilenler, beğeniler gibi bilgiler ise silinmez. Siz hesabınızı tekrar aktif ettiğinde bu veriler kullanılmaya devam eder.

Instagram kaç gün sonra tekrar dondurulur?

Instagram hesabınızı dondurduktan sonra geri açtıysanız tekrar dondurmak için 7 gün beklemeniz gerekir. Instagram gizlilik ve güvenlik nedeniyle hesabınızı haftada 1 kez dondurmanıza imkan tanıyor.

Dondurulan Instagram hesabına mesaj gider mi?

Instagram hesabı dondurulduktan sonra diğer kişiler profilinizi görüntüleyemez. Dolayısıyla diğer kullanıcıların size mesaj göndermeleri mümkün değildir. Ancak önceden mesajlaştığınız kişiler eski mesajları görmeye devam eder.

Dondurulan hesabı ne zaman açılır?

Hesap dondurulduktan sonra tekrar açılması için herhangi bir süre limiti yoktur. İstediğiniz zaman dondurulan Instagram hesabını geri açma işlemini yapabilirsiniz.

Dondurulan Instagram hesabı kaç gün sonra silinir?

Instagram hesap dondurma ve Instagram hesap silme birbirinden farklı işlemlerdir. Hesabınızı dondurduktan sonra ne kadar süre geçerse geçsin hesabınız silinmez.