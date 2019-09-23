Whatsapp Durumunu Facebook Durumunda Paylaşma

Whatsapp için yeni bir özellik test ediliyor. Test sonuçlarının başarılı olduğu da sızan bilgiler arasında. Yakın zaman içinde geleceği düşünülen bir güncelleme ile Whatsapp’ta paylaştığınız bir durumunuzu Facebook heabınızın durum kısmında da aynı şekilde ve hızlı biçimde paylaşmanız mümkün olacak. Nasıl mı?

Whatsapp durumdan Facebook duruma

Bunun için gerekli olduğu söylenen şeyler şu şekilde;

Whatsapp uygulaması Durum paylaşma Facebook uygulaması

Bunları yaptığınız zaman Whatsapp üzerindeki durumunuzu aynı şekilde Facebook durumunuz olarak da paylaşmanız mümkün. Hatta bir kaç farklı durumunuz olduğu zamanlarda içinden sadece birini seçerek de Facebook hesabınıza yansıtmanız mümkün.

Whatsapp durumunuza geldiğiniz zaman hemen alt kısımda “Share to Facebook story” ya da Facebook hikayelerinde paylaş şeklinde bir paylaşım seçeneği belirecek ve buna tıkladığınız zaman istediğiniz bir durumunuzu aynı şekilde Facebook durumlarınıza da eklenecek.

Bu özellik uzun zamandır Instagram’dan Facebook’a olacak şekilde kullanılıyor. Yalnız Instagram durumunuzu paylaşırken ayrıca aynı durumu aynı anda Facebook durumunuza gönderme seçeneği bulunuyor.

Bu özelliğin yakın zaman içinde kullanıcılara sunulması bekleniyor.