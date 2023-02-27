Telnum ile Sanal Telefon Numarası Alma

Dünya’nın herhangi bir yerinden aramaları cevaplandırmak için daha fazla beklemenize gerek yok! Telnum sağladığı geniş hizmet yelpazesi ile birlikte uluslararası iletişimi kolaylaştırıyor. Para ve zamandan tasarruf sağlayan sistem, +90 ülkeyle hizmet vermektedir. Harika özelliklere sahip olan servis ile birlikte iletişiminizi kolaylaştırarak dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz!

Dünya’da farklı ülkelerden sürekli olarak iletişim halinde olmanız gereken insanlar olabiliyor. Uzak ülkelerden müşterilerimiz, çok seyahat yapmamız veya aile bireylerimizin yurt dışında olması bazen iletişimi zorlaştırabilmektedir. Bu konuda bazen tereddütlü olabiliyoruz. Fakat Telnum sayesinde artık tereddüt etmenize gerek yok! Telnum, Dünya’nın neresinde olursanız olun farklı bir ülkeyle iletişim kurarak dilediğiniz kadar arama yapmanıza olanak tanımaktadır. Tüm aramalarınızı telefon numarasından cevaplamanızı sağlayan platform, onlarca özellik ve paketlerle kullanıcılarına destek sağlar!

Telnum üzerinden sanal telefon numarası almanız ile birlikte DID (Doğrudan Dahili Arama), VoIp Numaraları, çağrı yönlendirme hizmetleri, sanal SMS numaraları, sanal ofis telefon hizmetleri, sanal IP PBX, çok kanallı sanal telefon numaraları ve sanal faks numaralarından faydalanabilirsiniz. Üstelik tamamen çevrimiçi olarak destek sağlayan platform, kullanıcılarına herhangi bir kısıtlama getirmeyerek diledikleri kadar kullanmalarına izin verir.

Sanal Telefon Numarası Hizmetleri

Sanal telefon numarası hizmeti iş yeriniz, eviniz veya daha farklı bir yerin kanıtı olmadan internet üzerinden telefon numarası almanıza olanak tanır. Dünya’nın herhangi bir yerinden istediğiniz ülkeye göre alım sağlayacağınız bu numaralar, tamamen size özel olur ve farklı bir kullanıcı kullanamaz. Bu konuda en detaylı şekilde hizmet veren Telnum, Sanal SIM Kart hizmetinde çeşitli fonksiyonları bir arada tutan tek platformdur. Hizmetten faydalanmak için öncelikle Telnum platformuna abone olarak yükleme yapmanız, ardından çevrimiçi olarak kullanmanız için Freeje uygulamasını etkinleştirmeniz gerekir. Burada aktivasyon adımlarını takip ederek numaranızı kullanmaya hemen başlayabilirsiniz!

Geçici veya tek kullanımlık numara konusu kullanıcıların oldukça kafalarını karıştırabilmektedir. Bu yüzden konuya bir açıklık getirelim. Geçici telefon numaraları, tek kullanımlık olarak bilinmektedir. Onaylamaya başlamanız ile birlikte belirli bir süreye kadar kullanılır ve belirlenen tarihte kullanım sonlanmaktadır. Fakat bunun yanında gerçek bir telefon numarası kullanmak istiyorsanız sanal telefon numarası hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu hizmet, tek kullanımlık numaraya göre daha kapsamlı ve farklı özelliklere sahiptir.

Telnum elbette bu hizmetleriyle sınırlı kalmaz. Sanal telefon numarasında ek özellikleriyle de kendisini gösteren servis, en çok alt kısımda bulunan alanlarda yardım sağlamaktadır:

Çağrı Yönlendirme: Telefon numaranıza gelen çağrılar, Çağrı Yönlendirme sayesinde farklı numaralara yönlendirilebilir.

IVR Menüsü: IVR Menüsü, telefon numaranızdaki aboneyi arama tuşlarına basarak yönlendirme yapabilmesini sağlar.

Bekletme Müziği: Çağrılarınıza gelen aramalarda kişilere Bekletme Müziği ekleyerek cevaplanana kadar melodiler dinletebilirsiniz.

Çağrı Kaydı: Çağrı kaydı özelliği, numaranıza gelen ve giden bütün aramaları liste haline getirerek size sunmaktadır.

Kara Liste: Aramalarınıza istemediğiniz bir numara takıldıysa Kara Liste özelliği sayesinde kolaylıkla engelleme yapabilirsiniz.

Arama Mesajı: Satın aldığınız telefon numarasına Arama Mesajı ekleyerek sizi arayan kişilere kayıtlı ses mesajı dinleyebilirsiniz.

Sanal SMS Numaraları

Günümüzde birçok SMS onay sitesi kuruluyor ve belirli bir güvence vermediği için kısa süre içerisinde kapanabiliyor. Sitelerden aldığınız bakiye ve numaralar beklenmeyen zamanda kapatılarak kullanıcıyı olumsuz etkileyebilmektedir. Özellikle farklı kaynaklarla kurulan bu siteler, göründüğü kadar güvenilir olmayarak daha fazla zarara yol açar. Telnum ise alanında en popüler Sanal SMS Alma sitelerinden birisidir. Kullanıcılarına sorunsuz bir şekilde hizmetlerini sunan platform, onlarca farklı ülkeden aynı anda SMS numarası almanıza olanak tanımaktadır.

Sanal SMS Numaraları dünyanın herhangi bir yerinden istediğiniz ülkeye SMS göndermenize izin vermektedir. Bu hizmetini 90’dan fazla ülkeyle tanımlayan Telnum, özellikle kullanıcılarının memnuniyetini sağlamaya özen gösterir. Hizmetin içerisinde olan sanal numaralar çağrı ve mesajları anlık olarak alabilmektedir. SIP, yani oturum başlatma protokolleri, çağrıları otomatik bir şekilde kontrol ederek çağrıların Telegram veya telefon numarasına yönlendirmesini yapar. Bu sayede numaranıza gelen bütün SMS’leri anlık olarak görebilirsiniz!

Telnum ile sanal SMS numaraları satın alabilmeniz için öncelikle Telnum sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra karşımıza çıkan yerden üyelik bilgilerini doldurarak, mail adresimizi onaylıyoruz. Ardından istediğiniz paketi satın almanız için bakiye yüklemesi yapmanız gerekiyor. Platform bu konuda başlıca kripto para, USD, Visa, MasterCard ve UnionPay ile ödemeler alabilmektedir. İstediğiniz miktarı anlık olarak doldurduktan sonra platforma tekrar dönebilir, dilediğiniz sanal SMS numarasını kolaylıkla satın alabilirsiniz!