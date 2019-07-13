SEO: Kırık Link Zararı ve Düzeltilmesi

Seo oldukça zor bir iş ve sürekli kontrolünüzde olması gerekiyor. Sitenize bir çocuk muamelesi yapmalı ve sürekli kontrol etmelisiniz. Kontrol edilmesi gereken bir içerik de kırık linkler. Kırık link nedir, nasıl oluşur, siteye zararı nedir, nasıl kontrol edilir ve düzeltilir konularına basit bir şekilde bakalım.

Kırık link nedir?

Sitenizden daha önce verdiğiniz bir bağlantının artık geçerli olmaması, bağlantının bir yere ulaşmaması sonucu o bağlantı kırılmış olur. Örneğin daha önce bir blog var ve oradan alıntı yaptınız ve kaynağını gösterdiniz oraya bağlantı verdiniz. O blog bir gün silindi ama bağlantısı hala sizde duruyor. Ziyaretçiniz ona tıkladığı zaman hiç bir yere gitmeyecektir. Bu da kırık linkin nasıl oluştuğuyla alakalı bir örnek.

Kırık linklerin siteye zararı var mı?

Seo açısından kırık linklerin siteye zararı var çünkü ziyaretçi deneyimini kötü etkiliyor. Bir ziyaretçi kırık bir linkle karşılaştığı zaman o siteden faydalanamayacağını düşünerek çıkış yapıyor. Bu sitede kalma süresini etkiliyor. Elbette çok fazla kırık link olan site Google tarafından da değersiz görülüyor.

Google Bot, hem site içi bağlantılarınızı ziyaret ediyor hem de sitenizden dışarı çıkıyor. Şöyle ki bir Google Bot sitenize geldi ve tarıyor. Bir yazınızda dışarı açılan bir bağlantı var, nereye gittiğini kontrol ediyor. Eğer bir yere gidemezse bu Google için kötü bir deneyim oluyor.

Kırık link kontrolü ve düzeltilmesi

Bunu elinizle tek tek yapabilirsiniz ya da WordPress gibi sistemlerde bir eklenti yardımıyla da yapabilir ve düzeltebilirsiniz. https://tr.wordpress.org/plugins/broken-link-checker/ adresinden eklentiyi indirebilirsiniz. Otomatik kontrol yapabilir kırık linkleri tespit edebilir ve kırık linklere “unlink” dediğiniz zaman bağlantıyı siteden kaldırır, sadece metni kalır.