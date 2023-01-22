Gmail, Google tarafından tamamen ücretsiz bir şekilde sunulan özel bir e-posta hizmetidir. İçerisinde onlarca farklı özellik ve seçenekleri barındıran hizmet, dünyanın en çok kullanılan mail uygulaması olarak da bilinmektedir. Hesabını artık kullanmak istemeyen kullanıcılar Gmail Hesap Silme İşlemi yaparak Gmail hesaplarını kolaylıkla silebiliyorlar. Peki Gmail Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır? Gmail Hesabı Silerken Nelere Dikkat Edilmelidir? Gelin bu konuyu yakından inceleyelim.

Google şifresini sıfırlama ve değiştirme konusunda zorlanıyorsanız Gmail Şifresini Sıfırlama Ve Değiştirme başlıklı rehberimizi inceleyebilirsiniz.

Gmail Hesabı Silme İşlemi

1. İlk olarak tarayıcı üzerinden Gmail hesabımıza giriş yapıyoruz ve sağ üst kısımda bulunun avatara tıklayıp “Google Hesabınızı yönetin” seçeneğine tıklıyoruz.

2. Karşımıza çıkan sekmenin sol tarafından “Veri ve Gizlilik” sekmesine tıklıyoruz.

3. Ardından en alt kısımda kalan “Diğer seçenekler” başlığı altında “Google Hesabınızı silme” seçeneğine tıklayınız.

4. Bu kısımda Google hesabınızı silmek istiyorsanız için “Google Hesabınızı silme” seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır.

Gmail Hesap Silme İşlemi içerisinde son kısımda karşımıza çıkan bütün maddeleri dikkatli bir şekilde okumaya özen göstermenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü geçmiş verilerinizi kaybetmek istemiyorsanız ve önemli belgeleriniz Google Hizmetlerinde kayıtlıysa hesabı silme işleminden sonra kurtaramayabilirsiniz.

Gmail Hesap Silme Linki

Google hesabınızın bulunması Gmail hesabınızında olduğu ve bütün Google hizmetlerinden faydalanabileceğimiz anlamına gelir. İlerleyen zamanlarda Google Gmail hizmetlerini artık kullanmak istemiyor, özel bir durumda hissediyorsanız hesabınızı kolaylıkla silebilmeniz mümkündür. Hesap kapatma ile alakalı bahsettiğimiz maddeleri uygulamak için direkt olarak Gmail Hesap Silme Linki bağlantısını kullanabilirsiniz. Linke tıkladıktan sonra üst başlıkta kalan maddeleri uygulamaya başlayabilir, hızlı bir şekilde işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Gmail Hesabı Silerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Google Gmail hesabınızı silmeye karar verdiğiniz zaman geçmişte kullandığınız bütün verileri de sileceğinizden söz edebiliriz. Özellikle bu başlık altında bahsedeceğimiz maddeler Telefondan Gmail Hesabı Silme yaparken verilerinizi gelecek zamanlarda da kullanmanızı sağlar ve rahat bir şekilde saklamanıza fırsat yaratır.