Messenger’da Arkadaşınız Olmayan Kişilerden Mesaj Alma

Bazen birinin size ” sana mesaj attım bana dönmedin ” dediği durumlarla karşılaşmışsınızdır. Bunun sebebi o kişinin arkadaşınız olmamasından kaynaklanması. Evet, Facebook’un mesajlaşma uygulaması Messenger’da arkadaşınız olmasa da başkalarından mesaj almanız mümkün ama bu normal bir mesaj olarak size gelmiyor. Bu yazıda arkadaşınız olmayan kişilerden gelen mesajları görmeyi kısaca sizlere gösterceğiz.

Başkalarından mesaj alma ve görüntüleme

Bu bir güvenlik ve spam önlemidir. Aslında mesaj size gelir ama normal mesajların arasında görünmez ve size mesajla ilgili bir bildirim gelmez. Mesajları görmek ve kabul etmek için aşağıdaki yöntemi deneyin;

Messenger uygulamasına giriş yapınız. Alt kısımda yer alan Kişiler kısmına girin. Üst kısımdaki kişiler ekle simgesine tıklayın. İstekler kısmına bakınız.

Burada tabirimiz doğruysa yabancılardan gelen mesajlar listelenir. Bu mesaj kısmı tıpkı spam kutusu olarak çalışır. Arkadaşınız olmayan herkesten gelen mesajlar spam olarak görülür ve buraya atılır. Siz mesaja girip kabul ettiğiniz zaman bu mesaj normal mesajlara düşer.

Bu aşamadan sonra bu kişi size her mesaj gönderdiğinde arkadaşınız olmasa bile normal şekilde mesajları almaya devam edebilirsiniz.