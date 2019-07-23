Tumblr Hesabını Silme Nasıl Yapılır?

Tumblr, eski mikro blog sitelerinden birisi. Günümüzde hala aktif olsa da çok fazla kullanıcısı kalmadı. Bunun sebebi muhtemelen daha sanatsal şeylere ilgi duyan kullanıcıların burada olması. Yani bir politika, çok fazla spor, ya da çok fazla oyun içeriklerini burada göremiyorsunuz. Twitter gibi bir alternatif de olunca kullanıcı sayısı haliyle azalıyor. Bununla birlikte el değiştirmesi sonrası cinsel içerikli paylaşımların tamamen kaldırılması çok sayıda kullanıcının platformu bırakmasına neden oldu.

Tumlr hesabı nasıl silinir?

Tumblr hesabı tamamen siliniyor. Yani eğer dondurma gibi bir niyetiniz varsa kesinlikle yeltenmeyin. Tek seferde verileriniz tamamen siliniyor.

http://www.tumblr.com/account/delete buradan hesaba girin.

Eposta ve şifrenizi yazın onaylayın.

Oturum aç butonuna tıkladıktan sonra hesabınızın tamamen silineceğini unutmayın.

Bu işlemin hesap silme işlemi olduğunu unutmayın. Yani birden fazla blog varsa hepsi ve bütün içerikler silinir. Bu durumda temkinli olmanızı tavsiye ederiz.