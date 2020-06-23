Akıllı cep telefonu, tablet ve bilgisayarlar konusunda bir marka ve lider konumda olan Apple yapılan bir etkinlikle yeni işletim sistemini tanıttı. IOS 14 olarak adlandırılan işletim sisteminin tanıtımının yapıldığı WWDC 2020 etkinliğinde özellikleri ve tasarımı ile oldukça dikkat çeken işletim sisteminin birçok yenilikçi özelliği bulunuyor.

IOS 14 için Tanıtılan Özellikler ve Gelen Yenilikler

Eğer uzun bir süredir iPhone kullanıcısı iseniz aşina olduğunuz bir işletim sistemi ile karşı karşıya olduğunuzu söyleyebiliriz. Lakin yeni kullanıcı iseniz sizin için güzel yeniliklerin daha çok gözünüze çarpacağı ve kullanım kolaylığının olduğu bir işletim sistemi ile karşılaşacağınızı söylemek gerek. IOS 14 için öne çıkan iki önemli özellik FaceID ve ana ekran tuşu olmayan iPhone modelleri için kullanım kolaylığının bulunması olarak söyleyebiliriz.

Android geçmişi olan kullanıcıların alışkın olduğu ekranı yukarı kaydırınca açık olan uygulamaları görme özelliği yeni işletim sistemi ile iPhone cihazlara geliyor. Bu da iPhone kullanıcılarının sıkıntı çektiği açık olan uygulamaları kapatma özelliğini bir nebze kolaylaştırıyor. Bu özellik ile telefonlardaki şarj süresinin daha uzun dayanması amaçlanıyor.

IOS 14 ile gelen yeniliklerin bir diğer kısmı ise iPhone cihazlarda SMS ve mesajlaşma işlevi gören iMessage uygulaması ile alakalı. Dünyanın en çok kullanılan sohbet uygulaması olan Whatsapp’ta popüler olan birçok özelliğin mesajlaşma uygulamasına özellik olarak getirildiği tanıtımda açıklandı. Kişi etiketleme, gönderilen mesajları geri alma, mesajları okunmadı olarak işaretleme gibi klasik Whatsapp özellikleri iMessage uygulamasına getirildi.

Etkinliklerde tanıtılan özelliklerden biri de Apple cihazlarının tarayıcısı olan Safari uygulaması için oldu. Safari uygulamasında farklı dilde bir siteye girildiğinde çevirmek için üçüncü parti yazılımları kullanmak gerekiyordu. Yeni gelen özellik ile tarayıcının içine eklenmiş olarak kendi çeviri sistemi ile artık sayfaları çevirmek daha kolay olacak. Tabii ki dil kullanım farklılıklarından dolayı ne kadar performanslı çalışacağı ise merak edilen konuların başında yer alıyor. Bu özelliklerin dışında gelen birkaç özellik daha var ama bunlar ülkemizde kullanımı aktif olmayan özellikler olarak açıklandı. İşletim sisteminin geliştirici versiyonu indirime hazır duruma getirildi.