Araç sahibiyseniz araçlarınıza hiçbir zararın gelmemesini istersiniz. Bu zarar kişiler tarafından verilen zararlar olabileceği gibi hava şartları sebebiyle gelebilecek zararlar da olur. Özellikle birikiminizle sahip olduğunuz aracı garaj gibi alanlara park edemiyorsanız sorununuz büyüktür. Kış, sonbahar veya bahar aylarında yaşanan yağışlar araçlarınızın zarar görmesine neden olabilir. Bu durumda sizlerin maddi açıdan sıkıntıya düşmenize neden olabilir.

Bunu önlemek için açık alanlara park ettiğiniz araçlarını zarar görmemesini sağlamak amacıyla otopark çadırlarını kullanabilirsiniz. Bu sayede araçlarınızı tehlikelere karşılık güvene alabilirsiniz. Günümüzde firmalar otopark çadırlarının üretimini yaparak sizin gibi araçlarını açıkta park etmek zorunda kalanlara hizmet verirler. Otopark çadırları hakkında bilgi sahibi değilseniz sizler için hazırladığımız bu yazıyı okuyabilirsiniz. Başlıyoruz;

Otopark Çadırı

Araçlarınızı güvende tutmak için otopark çadırı önerimizi kullanmak istediğinizde otopark çadırı nedir? Sorusunu sorabilirsiniz. Çadırlar hakkında bilginiz yoksa bu soruyu sormanız normaldir. Otopark çadırı açık alanlara park edilen araçların hava şartlarından etkilenmemesi amacıyla üretilen çadırlardır. Çelik desteklerle aracın bulunduğu yere inşa edilirler. Çelik desteklerin üzeri kaliteli brandalarla kaplanır.

Böylelikle havadan gelecek kar, dolu veya yağmur araçların üzeri yerine branda üzerine gelir. Böylelikle araçlarınızın sıvıyla teması sebebiyle teknik veya görüntü sorunları yaşanmaz. Ayrıca otopark çadırları sağlam yapıldıkları için rüzgar olaylarından da etkilenmezler ve araçlarınızın güvenle açık park alanında park edilmelerini sağlarlar. Araçlarınıza gölgelik görevi de gören otopark çadırlarıyla güneş ışınlarınızın araç boyasına zarar vermesinin de önüne geçebilirsiniz.

Kolay bir şekilde yapılan bu çadırlar sayesinde garaj yaptırmak gibi yüksek ücret gerektiren işlemlerden kurtulursunuz. Ayrıca bu çadırları aracınızın park edilmesini sağlayabileceğiniz bahçe, park veya diğer alanlara yaptırarak kullanabilirsiniz. Bunun dışında çelik desteksiz olarak kullanılabilecek portatif otopark çadırları da bulunur. Bu çadırları da sadece yağış olduğu anlarda çıkararak aracınızın korunması için kullanabilirsiniz.

Otopark Çadırlarının Kullanım Alanları

Araçların hava şartlarından korunması için kullanılan otopark çadırı kullanım alanları oldukça geniştir.

Çelik destekli olarak üretilen ve park alanına inşa edilen otopark çadırlarını tercih ederseniz çadırları şu alanlara yaptırarak kullanabilirsiniz;

Evlerin Önlerinde

Sitelerin Açık Otoparklarında

Hastane Önlerinde

Okullarda

Resmi Kurumlara Ait Olan Alanlarda

Tesislerde

Villa Bahçelerinde

Üniversitelerde

Bu alanlar dışında otopark çadırlarını araç park etme imkanı bulunan ve şartların uygun olduğu her türlü alana yaptırabilirsiniz. Bu çadırlar araçlarınızı korumanın yanı sıra bahçenizde estetik bir görüntü de oluşturabilirler.

Otopark Çadırlarının Modelleri

Araçlarınızın güvende olması için otopark çadırı kullanmaya karar verdiyseniz eğer düşünmeniz gereken diğer konu otopark çadırı modelidir. Bunun için sizlere otopark çadırı modelleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Otopark çadırları model olarak iki ana gruba ayrılırlar. Bunlar sabit otopark çadırları ve taşınabilir otopark çadırlarıdır. Otopark alanlarına inşa edilen otopark çadırları sabit otopark çadırı grubuna girerler.

Bu gruptaki modeller mafsallı, tenteli, kubbeli ve körüklü tenteli modellerdir. Taşınabilir otopark çadırları ise branda şeklindeki çadırlardır ve ihtiyaç anında kullanılırlar. Ayrıca istenilen yere taşınabilirler. Taşınabilir otopark çadırları ise kapalı ve garaj tipi otopark çadırlarıdır. Bunlar dışında çadırlar sahip olduğunuz aracın büyüklüğüne ve firmaların üretim özelliklerine göre farklı modellerde bulunabilir. Bunun için otopark çadırınızın modelini ihtiyacınız doğrultusunda ve firma seçiminize bağlı olarak belirleyebilirsiniz.

Otopark Çadırlarının Fiyatları

Araçlarınızı yağışlardan ve güneşten korumak için yaptırmayı düşündüğünüz otopark çadırlarının fiyatları sizin için önemlidir. Çünkü yaptıracağınız çadırın maliyetinin yüksek olmamasını tercih edebilirsiniz. Otopark çadırları için ödemeniz gereken fiyatlar çadır modeline bağlı olarak değişir. Sabit ya da portatif olması fiyatın değişmesinde etkilidir.

Eğer sabit otopark çadırı yaptıracaksanız kaç araç için çadırı kullanacağınız önemlidir. Ayrıca aracın boyutu da fiyat için önemlidir. Büyük boyutlu araçlarınız için daha fazla malzemeye ihtiyaç duyulduğundan fiyatlarda da artış olması muhtemeldir. Ancak bu fiyatlar genel olarak otopark çadırı yaptırmak için tercih ettiğiniz firmaya bağlı olarak değişir. Bunun içinde iyi bir araştırmayla bütçenize uygun çadırı yaptıracak kaliteli firma bulabilirsiniz.