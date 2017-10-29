İnstagram’da Anında İlet Bildirimleri Nedir, Nasıl Kullanılır?

İnstagram’ın gelişmiş ayarlarından biri olan anında ilet bildirimleri beğenme, yorum alma gibi durumların kimler tarafından yapılabileceğini belirlediğiniz bir kontrol panelidir. Bu kontrol panelinden kimler fotoğraflarınızı beğenebilir, kimler onlara yorum atabilir, canlı videolar size bildirilsin mi, kimler size takip isteği atabilir gibi daha birçok seçenekler vardır.

Peki, bu seçeneklere nereden ulaşabilirsiniz?