Bilgisayarınızda Enerji Tasarrufu Sağlamak İçin Bir Kaç Yöntem

Laptoplar, pile sahip oldukları için özellikle her yerde kullanıma bir nebze olsun uygundur. Siz de bu amaçla yola çıktıysanız ve şarjınız umduğunuz kadar gitmediyse enerji tasarrufu sağlamak ve laptopu biraz daha kullanmak için bir kaç yöntem göstereceğiz. Bu yöntemleri evde uygulayarak ayrıca enerji tasarrufu sağlamanız da mümkün.

Harici bağlantıları kesin

Bilgisayarınıza bağlı olan bir kulaklık, usb, telefon, kamera gibi çevre birimleri bilgisayarınızın pilinden beslenir. Onları çıkararak laptopun pili bir süre daha kullanmanız mümkün hale gelir.

Güc yönetiminden tasarruf modunu çalıştırın.

Sağ alt kısımda yer alan pil simgesine dokunun. Pil ayarları kısmına geçin. Buradan hazır bir mod seçin. Windows 10’dan daha eski sürümlerde güç yönetimi olarak görebilirsiniz. Windows 10’da pile tıkladığınız zaman görselde gördüğünüz üzere pil tüketimini doğrudan azaltabildiğiniz bir ayar açılır.

Uykuya alın

Bilgisayarınızı uzun süre kullanmayacağınızı düşündüğünüz zaman mutlaka uykuya alın. Bu sayede enerji tüketimi duracaktır. İşin içine pil girdiği zaman her saniyenin önemi olduğunu unutmayın. Bu sayede evde de enerji tasarrufu yapmak mümkün.

Doluyken şarj etmeyin

Şarjı dolduğu zaman lptopun fişini çekmezseniz piliniz zaman içinde daha hızlı şekilde eskiyecektir. Buna dikkat edin. Şarjı %98’i geçtiği zaman mutlaka fişten çıkarın. Bu sayede enerji tasarrufunun yanında ayrıca piliniz uzun ömürlü olacaktır.

Daha fazla tasarruf için ekran parlaklığı

Özellikle gece kullanımlarında ekranın ışığını olabildiğince kısın. Bu pilin daha yavaş tüketilmesine yardım ederken ayrıca gözleriniz de dinlenmiş olacaktır.

Gereksiz uygulamalar

Son olarak arka planda duran gereksiz uygulamaları kapatmanız önemli ölçüde pil tasarrufu sağlayacaktır. Örneğin bitmiş bir torrent indirmesi sonrasında programı hemen kapatın.