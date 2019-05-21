Google Haritalara Park Yeri Kaydetme

Özellikle kalabalık şehirlerde arabasını kaybedenler çok olmuştur. Buna bir son vermek için Google Haritalarda harika bir özellik var. Park yeri kaydetme özelliği sayesinde aracınızı kolayca nereye koyduğunuzu bulabileceksiniz. Burada amaç park yerini bulmak, park süresinin ne zaman bittiğini bilmek ve belki yeri bulmak için kendimize hatırlatıcı notlar eklemek.

iOS ile Android biraz farklı. Hemen yapabileceklerinizi yazalım.

iOS için park yeri kaydetme

Aracınızı park ettiğiniz zaman haritaları açın.

Açılan kısımdan par yeri olarak kaydet seçeneğini tıklayın.

Artık park yeriniz burası daha sonra buradan aracınızı bulabilirsiniz.

Kaydedilen park yeri kısmından yol tarifi seçeneği ile işaretlediğiniz yere kısaca yol tarifi almanız mümkün.

iOS için yapabilecekleriniz bu kadar. Bununla birlikte Android üzerinden daha çok özelliğe erişebilirsiniz.

Android için park yeri kaydetme

Aracınızı park ettiğiniz zaman bulunduğunuz mavi noktaya tıklayın.

Yine ios cihazlarda olduğu gibi park yeri olarak kaydet diyerek işaretlemiş olun.

Park yeri çubuğundan yol tarifi alabilirsiniz.

Sadece bununla da bitmiyor. Not ekleyebilirsiniz, fotoğraf kaydedebilirsiniz, park süresi için alarm ekleyebilirsiniz. Bunun gibi yardımcı araçlar da bulunuyor.