Twitter’da Farklı Yazı Tipi Nasıl Kullanılır?

Mikro Blog tarzı bir sosyal medya sitesi olan Twitter sadeliğinden ödün vermiyor. Sizlere yazdıklarınızı değiştirebileceğiniz pek fazla seçenek sunmuyor. Ama bunun önüne geçmek yazdıklarınızı biraz da olsa renklendirmek ve şekil vermek mümkün. Bu yazıda Twitter paylaşımlarınızı nasıl başka bir yazı tipinde paylaşırsınız konusunda kısaca bahsedeceğiz.

Bunun için yapmanız gerekenler maddeler halinde şu şekilde,

Mesajınızı bir yere yazıp kopyalayın. http://qaz.wtf/u/convert.cgi?text=try sitesine gidin. Üst kısımda yer alan çubuğa mesajınızı kopyalayın. Show butonuna basın.

Bu işlem yazınızın değişik fontlarını alt kısımda listeleyecektir. Kopyalayarak Twitter’a yapıştırın. Elbette buradaki seçenekler de sınırlı. Siz kendiniz benzer bir çevirici site bularak daha fazla seçeneğe ulaşabilirsiniz.