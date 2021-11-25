Redroad V17, amiral gemisi olarak bilinen düşük gürültü ve filtreleme özellikleriyle öne çıkan harika bir elektrikli süpürge. İnsan anatomisine uygun olması, aksesuar çeşitliliği, ergonomik yapısı, pratikliği ve yüksek temizleme gücü ile kullanıcıların beğenisini topluyor.

Ulaşılması zor noktalara bile etkili bir şekilde ulaşıyor ve derin temizliğin gücünü gösteriyor. Üstelik bunları yaparken sağlığınızı koruyacak Mantolo 3.0 Filtrasyon Sistemi gibi çözüm yöntemleri bulunuyor. Havadaki tozun %99.97’sini yakalayarak evin hava kalitesini maksimum seviyede tutmayı hedefliyor.

Hiçbir elektrikli süpürgenin başaramadığı sessiz çalışma avantajını da sunuyor. Artık Mandala Gürültü Azaltma Sistemi 5.0 sayesinde, günün her saatinde evde birileri uyurken bile temizlik yapmak mümkün.

Redroad; kullanıcı odaklı, gelişmiş sanatsal tasarım, Ar-Ge kapasitesi, kaliteli yapı ve ileri teknoloji açısından oldukça iddialı bir marka. 3 yıl boyunca hiçbir kullanıcısından eleştiri almama rekoru, bu iddiasını doğruluyor.

Resmi web sitesi: https://redroad.cc/

Redroad V17 Kutu İçeriği

Yazımıza başlarken kutu içerisinden çıkan, birbirine kolaylıkla bağlanabilen ve çıkartılabilen 11 parçayı tanıyalım:

Ana motor

Güç adaptörü

Duvara montaj aparatı

Çift motorlu rulo fırça

Geniş fırça

Alma fırçası

Elektrikli mite temizleme başlığı

İnce nozul başlık

Toz hortumu

Hortum

Metal uzatma hortumu

Redroad V17 Genel Özellikleri

Detaylara geçmeden önce Redroad V17’nin sıra dışı özelliklerine kısaca göz atalım:

Güç: 450W

450W Voltaj: 25.2 V

25.2 V Batarya Kapasitesi: 2500 mAh

2500 mAh Şarj Süresi: 3.5 saat

3.5 saat Çalışma Süresi: 60 dakika

60 dakika Motor Ağırlığı: 1.62 kg

1.62 kg Vakum Gücü: 26,500 Pa

26,500 Pa Vakum Hızı: 155 AW

155 AW Motor: Fırçasız Motor

Fırçasız Motor Filtre Sistemi: Çift filtreli sistem, 5 katmanlı HEPA filtre

Çift filtreli sistem, 5 katmanlı HEPA filtre Hazne Kapasitesi: 600 ml

600 ml Duvara Montaj: Var

Çok Yönlü Hareketli Fırça ile Zorlu Bölgelere Ulaşın

Redroad V17’nin en dikkat çeken özelliği kullanım alanı sınırsız olan fırçaları. İlk olarak, temizlik performansını en yüksek seviyeye taşıyacak çift motorlu rulo fırçası öne çıkıyor.

Çok yönlü hareketi olan bu başlık, 360 derece tekerlekli yapısı sayesinde kolayca hareket edebiliyor.

Hareket kabiliyeti yüksek olan bir diğer başlığı ise, cihazın her köşede derin temizlik yapmasını ve boşluk bırakmadan bütün yüzeyi süpürebilmesini sağlıyor.

Fırçaları evinizin durumuna göre farklı kombinasyonlar ile kullanabilirsiniz. Örneğin zemin sertse, temizlik verimliliğini iki katına çıkarmak için iki kıl fırçayı bir araya getirebilirsiniz.

2 adet yumuşak fırçasına ek olarak, 2 adet de kıl fırçası bulunuyor. Yani ikisi zemin ikisi halı için olmak üzere toplamda 4 farklı fırça seçeneği bulunuyor. Aşağıdaki başlık sayesinde, bilgisayar klavyesi gibi detay bölgeler bile harika temizleniyor.

Fırçalar gayet kolay temizlenebilir gibi görünüyor. Ayrıca, pratik bir şekilde takıp çıkarılabiliyor. Kullanım alanları sınırsız demiştik. Aşağıdaki başlıkla havalandırma boşlukları, klima, dolap gibi yerleri bile temizleyebiliyorsunuz.

Kolay kıvrılabilir eklem yerleri sayesinde koltuk ve masa altları gibi zorlu, zemine yakın bölgelere de rahatlıkla ulaşabiliyor. Böylece sıradan süpürgelerle ulaşamayacağınız bölgeleri artık tertemiz yapabiliyorsunuz.

Koltuk kenarları ya da araç içinde temizlik yapmak istediğiniz zaman aşağıdaki LED ışık destekli başlığı kullanabilirsiniz. Böylece karanlık bölgelerde bile zorlanmadan temizliğinize devam edebilirsiniz.

Vakum Gücü Sayesinde Yüksek Temizlik Performansı Elde Edin

Redroad V17, yüksek performanslı motor optimizasyonu ile sınıfındaki ortalamanın üstüne çıkmayı başarıyor.

Sahip olduğu 1. sınıf Space 3.0 fırçasız motor sayesinde 120,000/m motor dönüş hızı sağlayabiliyor. 155 AW değerine kadar vakum hızına sahip olan bu cihazın vakum gücü ise 26,500 Pa. Böylece küf, tüy, polen, toz akarları ve kepek gibi göremediğimiz 0,1 mikrona kadar havada uçan mikroorganizmaları bile yakalayabiliyor. Bu değerler ev kullanıcıları için fazlasıyla yeterli görünüyor.

Özel Filtreleri Sayesinde Hava Kalitesini Artırın

Elektrikli süpürge, yüksek vakum basıncı ile hava akışını hızlandırarak atıkları topluyor. Ardından hava odaya geri dönüyor. Dışarı çıkan bu hava, büyük ihtimalle atık parçacıklar içeriyor. Temizlik yaptığımızı sanırken aslında farklı bir kirliliğe neden oluyoruz.

Redroad V17’nin Mantolo 3.0 Filtrasyon Sistemi, atıkları hapsetmek için şu 5 kademeyi kullanıyor:

Toz kabı siklonu

0,5 mm delikli 304 paslanmaz çelik filtre

12 koni siklonik ayırma

Motor girişi H12 HEPA

Aktif kömürlü çıkış H13 HEPA

Ayrıca, HEPA filtreleri sağlığınızı koruyan bir elektrikli süpürgenin parçası olmaktan çok daha fazlası. Kullanılan HEPA filtreler için kapak değişikliği yapılabiliyor. Çok sayıda renk desteği sunuluyor ve kullandığınız süpürgenizi zevkinize göre renklendirebiliyorsunuz.

9 Aşamalı Gürültü Azaltma Sistemi ile Sessiz Temizlik Yapın

Elektrikli süpürgeler genelde herkesi rahatsız eden, uykudan uyandıran ve bebekleri korkutan gürültülü makinelerdir. Özellikle vakum gücü yüksekse bu sese dayanmak çok güç. Biz de haliyle, vakum gücü bu kadar yüksek bir süpürgenin çıkardığı sesin de yüksek olacağını düşünüyoruz. Ancak Redroad V17, bu konu üzerinde oldukça fazla düşünmüş görünüyor.

Gelin, Mandala Gürültü Azaltma Sistemi 5.0 sisteminin eşsiz çözümlerine bakalım:

Maglev fırçasız motor sayesinde sürtünme kaynaklı gürültüyü azaltmak

Mantolo polimer pamuk sayesinde yüksek perdeli ses dalgalarını emmek

Optimize edilmiş üst çıkış tasarımı ile hava gürültüsünü azaltmak

Manyetik kaldırma motoru sayesinde rezonans kaynaklı gürültüyü azaltmak

Optimize edilmiş yeniden akış kanalı ile yüksek perde gürültüsünü azaltmak

Kompakt montaj ile titreşim kaynaklı gürültüyü azaltmak

Yüksek perdeli motor ses dalgası modifikasyonu ile sesi işitme aralığına uygun hale getirmek

Dinamik pervane gürültüsünü azaltmak

Halka şeklinde çıkış kanalı tasarımı ile gürültüyü azaltmak

Bu çözümler, normalde 75-85 dB olan ses seviyesini 65 dB seviyesine indiriyor. Aynı zamanda süpürgenin yüzey üzerinde sürtünürken çıkardığı sesi de insan kulağının duyabileceği frekans alanının dışına çıkarıyor. Gürültünün bu seviyelere indirilmesi gayet güzel diyebiliriz. Artık gürültü kirliliği yaşamadan tertemiz bir eve sahip olabiliriz.

Dijital Ekrandan Kontrol Edin

Sırada lüks olarak nitelendirebileceğimiz bir özellik var. Redroad, her zamanki gibi teknolojiye uyum sağlaması ile beğenimizi kazanıyor.

Redroad V17, süpürgeniz hakkında bütün ayrıntıları görebileceğiniz renkli OLED ekrana sahip. Üstelik bu ekran 13 farklı dil seçeneği sunuyor. Süpürgenin eko, med ve turbo olmak üzere 3 çeşit modu bulunuyor. Bu ekran sayesinde istediğiniz modu seçebilirsiniz.

Ayrıca pilin anlık durumu, yaşanılan sorunlar için uyarılar, hazne dolu uyarıları ve parça değiştirme için hatırlatma gibi bildirimleri size bu ekran aracılığıyla iletiyor.

Aralıksız Temizlik Yapın

Redroad V17’yi şarj etmek için üç seçenek bulunuyor. Birincisi, bataryayı doğrudan prize takmak. İkincisi, kutu içerisinde gelen duvara montaj aparatı ile süpürgeyi hiç yer kaplamadan asılı dururken şarj etmek. Üçüncü seçenek ise, şarj kısmını süpürgeden çıkarıp kablo aracılığıyla cihazınızı şarj etmek. Hangi yol kolay geliyorsa, seçim sizin.

Redroad V17 bataryasının teknik detaylarına gelirsek, 2500 mAh bataryasıyla 60 dakikadan fazla kullanım süresi sunuyor. Bu durum, çalışma modu ve kullanım şekline göre değişebilir.

Tüm Parçalar Tek Bir Yerde Olsun

Redroad V17’nin sahip olduğu aksesuar sayısı oldukça fazla. Durum böyle olunca yer bulması ve saklaması zorlaşıyor. Klavye gibi dar alanlardan zemin gibi geniş yüzeylere kadar birçok alan için tasarlanmış özel aksesuarları, duvara montaj aparatı sayesinde süpürgenin kendisi de dahil hepsi bir arada durabiliyor.

Kaliteyi Hissedin

Redroad, bütün ürünlerinde en kaliteli malzemeleri kullandığını özellikle belirtiyor. Herhangi bir ürünün bileşenlerinin kusursuz olabilmesi için diğer markalara göre çok daha fazla yatırım yaptığını söylüyor. Aynı çabayı V17 elektrikli süpürgesi için de veren marka, süpürgenin sadece kaplaması için bile 200 farklı deney gerçekleştirmiş.