Spectrum, Facebook Görüntü Sıkıştırma Nedir?

Bir çok zaman farketmişsinizdir. Facebook’a yüklediğiniz görseller orjinali gibi değil. Hem boyut küçülüyor hem de görüntüde kayıp oluyor. Facebook kayıp olmadığını iddia etse de maalesef oluyor. Lakin bu gerekli. Hem zaman kazanmak hem de boyuttan tasarruf kazanmak için bu uygulama gerekli. Zaten Facebook’a entegre olan Spectrum artık herkesin kullanımına sunuldu.

Buradan indirebileceğiniz bu aracı artık siz de kendi uygulamalarınızda kullanabilirsiniz. Fotoğraflarda %15’e kadar kayıpsız sıkıştırma yapmak için ideal olan ve Facebook’un uzun zamandır Android ve iOS uygulamalarında kullanılıyor. Facebook bu sayede hızlı bir şekilde yükleme yapılmasına olanak tanırken hem sunucularında yerden tasarruf ediyor hem de o görselleri görüntüleyen kişilerin veri transferinden tasarruf sağlamasına olanak veriyor.

Sizinde sosyal medyaya benzeyen ya da sadece görseller için geliştirdiğiniz bir uygulamanız varsa Spectrum sayesinde bu işi daha kolay hale getirebilirsiniz.