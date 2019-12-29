Steam’in En Çok İlgi Gören Oyunları Belli Oldu

2019 yılında Steam üzerinden en çok hangi oyunun satın alındığını ya da ücretsiz ise indirildiğini biliyor musunuz? Listeler açıklandı. 2019’u geride bırakırken hangi oyunun en çok sattığı ya da ilgi gördüğü ortaya çıktı. Bu tür listeler oyuncuların ilgisini çekiyor çünkü oyuncular diğerlerinin ne oynadığını her zaman merak ediyor. Gelin 2019 yılında başarı yakalamış ve Steam üzerinden insanların ilgi gösterdiği oyunlara bir göz atalım;

GTA V Dota 2 Monster Hunter: World Warframe CS: Go Total War: Three Kingdoms Destiny 2 The Elder Scrolls Online Sid Meier’s Civilization VI Sekiro: Shadows Die Twice

Elbette diğer platformlar, doğrudan Windows üzerine kurulum ya da diğer indirme ya da satın almalar bu listeye dahil değil. Burada sadece Steam üzerinden satılan ya da ücretsiz indirilen kopyaların istatistiği bulunuyor.

GTA V son zamanların zaten en çok sevilen oyunlarından birisi olurken DOTA 2’nin asla eskimeyeceği artık düşünülmeye başladı. Monster Hunter: World, bir çok oyun şirketine ilham olmayı başaran bir aksiyon rol oyunu. Ücretsiz oynayabileceğiniz nişancı oyunlarına en iyi örneklerden birisi Warframe gösterilebilir. Tarihin ilk e-Spor oyunlarından birisi internet kafelerin vazgeçilmezi CS, son sürümüyle hala ilgi çekiyor. Starteji ve rol oyunlarını aynı leğende yoğuran Total War son oyunlarından biriyle uzak doğuya götürüyor. Destiny 2 eleştirildiği kadar oynanan bir oyun haline geldi. Efsane Elder Scrolls uzun zamandır rpg kısmından mmorpg’ye geçmiş durumda. Yönetim strateji sevenlerin ilk tercihi her zaman Sid Meier’s Civilization VI oldu. Yakın geçmişe damgasını vuran Sekiro’da listenin sonundan en popüler oyunlara göz kırpıyor.