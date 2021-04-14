Pek çok kullanıcı, veri taşımak ve saklamak için en iyi taşınabilir harddisk modelini arıyor. Peki nedir bu taşınabilir harddisk?

Taşınabilir harddisk, bilgisayarınızın depolama alanında yer açarak daha sağlıklı çalışması ve verilerinizi yedeklemeniz için kullanılan manyetik kayıt ortamıdır. Harici Harddisk olarak da adlandırılıyor. Kısaltması HDD şeklinde. Sabit disklerin (SSD), gelişen teknolojiyle birlikte daha kompakt ve taşınabilir hali diyebiliriz.

Bu yazımızda en iyi taşınabilir harddisk önerilerine de yer vereceğiz. Eğer en iyi taşınabilir harddisk modelini bulmayı planlıyorsanız dikkat etmeniz gereken önemli noktaları da öğrenmiş olacaksınız.

Şimdi dilerseniz En İyi Taşınabilir Harddisk yazımızın detaylarını inceleyelim.

Taşınabilir Harddisk Ne İşe Yarar?

Kullanıcılar arasında büyük ihtiyaç haline gelen en iyi taşınabilir harddiskler;

Fotoğraf ve belgelerinizin yanı sıra film, dizi, belgesel gibi dosyalarınızı da saklamanızı sağlıyor,

Sabit diskinizin yükünü hafifletiyor,

Taşınabiliyor,

Şifrelenebiliyor,

Günümüzde verilere ulaşmak kadar, verileri depolamak da önemli. “Verilerinizi düzenli yedeklemeyi unutmayın!” uyarımızı yapmadan geçmeyelim.

En İyi Taşınabilir Harddiski Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

İhtiyaçlarımızı ve tercihlerimizi tam olarak belirlediğimiz zaman, en iyi taşınabilir harddisk modeline ulaşmamız daha mümkün. Fakat piyasada birçok çeşit bulunuyor. Sizlere piyasadaki seçeneklerden ve tercih edilebilirliğinden bahsedeceğiz:

Kapasite: Kullanım amacınıza göre dikkat etmeniz gereken en önemli nokta. Çok büyük kapasiteleri, şirketler veri yedeklemeleri için kullanıyorken; bireysel kullanımlar için maksimum 2-3 TB yeterli olacaktır.

Kullanım amacınıza göre dikkat etmeniz gereken en önemli nokta. Çok büyük kapasiteleri, şirketler veri yedeklemeleri için kullanıyorken; bireysel kullanımlar için maksimum 2-3 TB yeterli olacaktır. Boyut: Genellikle 2,5 ve 3,5 inç boyutlar göreceksiniz. Taşıma açısından kolaylık sağlamasını istiyorsanız 2,5 inç tavsiye ediyoruz.

Genellikle 2,5 ve 3,5 inç boyutlar göreceksiniz. Taşıma açısından kolaylık sağlamasını istiyorsanız 2,5 inç tavsiye ediyoruz. Disk Dönüş Hızı: Genellikle 5400-7200 RPM arasında olan bu değer, harddiskin performansıyla doğru orantılıdır. Verilerinize çok hızlı ulaşmak istiyorsanız yüksek olmasına dikkat etmelisiniz.

Genellikle 5400-7200 RPM arasında olan bu değer, harddiskin performansıyla doğru orantılıdır. Verilerinize çok hızlı ulaşmak istiyorsanız yüksek olmasına dikkat etmelisiniz. USB Desteği: USB 3.0 ve USB 3.1, USB 2.0’a göre çok daha hızlı veri aktarımı sağlar. Zamandan tasarruf etmek istiyorsanız satın alırken bu ayrıntıya dikkat edin.

Taşınabilir Harddisk USB Bağlantı Hızları

USB bağlantı hızının, verilerinizin aktarım hızı üzerindeki etkisi çok büyük. Seçimlerinizi buna göre yapmanız avantaj sağlayacaktır. Fakat bu durum, cihazınızın ve harddiskinizin USB uyumuna göre değişiyor. Taşınabilir harddisk modellerinde genellikle USB 3.0 kullanılıyor. Zaten şu anda günümüzdeki en son teknoloji USB 3.1.

USB bağlantılarına ve hızlarına göz atalım:

USB 1.0 ve USB 1.1: Hız 12 Mbit/sn (1,5 MByte/sn) (fullspeed)

Hız 12 Mbit/sn (1,5 MByte/sn) (fullspeed) USB 2.0: Hız 480 Mbit/sn (60 MByte/sn) (highspeed)

Hız 480 Mbit/sn (60 MByte/sn) (highspeed) USB 3.0: Hız 4,80 Gbit/sn (600 MByte/sn) (superspeed)

Hız 4,80 Gbit/sn (600 MByte/sn) (superspeed) USB 3.1: Hız 10 Gbit/sn (1,22 GByte/sn) (superspeed 10 Gbps)

En İyi Taşınabilir Harddisk Öneri Listesi

Listemizi hazırlarken en iyi taşınabilir harddisk sektöründe kendini kanıtlamış markaları seçtik. Peki bu markalar hangileri? Toshiba, Samsung, Seagate, WD, Intenso, Lacie, Codegen, Maxtor ve Quantum fiyat performans açısından çok popüler. Dilerseniz hemen öneri listemize geçelim.

Toshiba Canvio Basic Taşınabilir Harddisk

Klasik tasarımıyla öne çıkan bu modelin boyutu 2,5 inç. Süper hızlı USB 3.0 ile verilerinizi hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz. Merak etmeyin, eski cihazlarınızda kullanabilmeniz için USB 2.0 ile de uyumludur.

Boyut: 2,5 inç

2,5 inç Kapasite: 1 TB

1 TB USB Bağlantı Teknolojisi: USB 3.0

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Muadillerine göre inanılmaz uygun fiyat. Paketleme harikaydı. Toshiba kalitesinden söz etmeme gerek yok.

Samsung M3 Taşınabilir Harddisk

Kişisel kullanımlarınızda 500 GB benim için yeterli diyorsanız sizin için en iyi taşınabilir harddisk. Ayrıca verileriniz için SafetyKey koruma özelliğine de sahip. Dayanıklı ve mat bir tasarımı var.

Boyut: 2,5 inç

2,5 inç Kapasite: 500 GB

500 GB USB Bağlantı Teknolojisi: USB 3.0

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok yüksek bir performans beklemiyorsanız gayet işinizi görebilecek bir ürün herhangi bir sorun yaşamadım 6 aydır aktif kullanıyorum.

Seagate Expansion Taşınabilir Harddisk

Birkaç saniye içerisinde kurulan Seagate Expansiyon, kutusundan çıkarır çıkarmaz kullanılabiliyor. Windows tarafından otomatik olarak tanınıyor. Kullanıcılar tarafından çok tercih edilen bir marka ve model.

Boyut: 2,5 inç

2,5 inç Kapasite: 1 TB

1 TB USB Bağlantı Teknolojisi: USB 3.0

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok iyi urun. USB 3.0 olması ve 1 TB hafızaya sahip olması sebebiyle 2010’dan beri kullandığım Sony Marka harici belleğin yerine aldım. Memnunum.

WD Elements Taşınabilir Harddisk

En iyi taşınabilir harddisk markalarından olan WD’nin bu modeli, ince ve küçük tasarımıyla öne çıkıyor. Verilerinizi harddiskinize ya da DropBox bulut hesabınıza yüklemenizi sağlayan WD SmartWare Pro yedekleme yazılımı ile geliyor. Deneme sürümünü ücretsiz kullanabiliyorsunuz.

Boyut: 2,5 inç

2,5 inç Kapasite: 1 TB

1 TB USB Bağlantı Teknolojisi: USB 3.0

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürünü çok beğendim. Aktarma hızı çok iyi. Hafif ve boyutu küçük. WD’nin bütün ürünlerinden memnunum kalmıştım. Üstelik indirim kuponu ile aldım çok uygun fiyata denk geldi.

WD My Passport Taşınabilir Harddisk

Donanım şifrelemesi özelliği ile öne çıkan My Passport, güvenli bir kullanım sunuyor. Ayrıca WD Backup yazılımı sayesinde sisteminizdeki önemli dosyalar, sizin tarafınızdan belirlenmiş olan zaman ve sıklığa göre otomatik yedekleniyor.

Boyut: 2,5 inç

2,5 inç Kapasite: 2 TB

2 TB USB Bağlantı Teknolojisi: USB 3.0

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün resimdekinden daha şık görünüyor. Başka bir sitede aynı fiyata 2 TB boyutunda bir önceki kasası satılıyor eski kasası daha kaba ve büyük. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Senelerdir My passport serisinden şaşmam. Donanım tabanlı şifrelemede gayet başarılı. Kargolamada iyiydi köpük falan sarmışlardı. Bu fiyata kaçırmayın derim.

Intenso Taşınabilir Harddisk

Sıradaki uygun fiyatlı en iyi taşınabilir harddisk modeli; Windows, Mac ve Linus sistemlerini destekliyor. 6,35 cm boyutunda ve 1 TB kapasiteye sahip.

Boyut: 2,5 inç

2,5 inç Kapasite: 1 TB

1 TB USB Bağlantı Teknolojisi: USB 3.0

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Yorumlarda yazıldığı gibi hafif ve boyut olarak ideal. Ürün çok kullanışlı, format atmadan önce bilgisayarımdaki belgeleri saklamak için almıştım. Özenli paketlenmişti ve çok hızlı ulaştı elime kesinlikle tavsiye ederim!

Lacie Taşınabilir Harddisk

Zarif ve şık tasarımı olan bu model, 5000-10000 RPM dönüş hızına sahip. Geniş kapasiteli ve aktarım hızı yüksek. Listemizdeki en yüksek fiyatlı ürünlerden biri, fakat performansı oldukça yüksek.

Boyut: 2,5 inç

2,5 inç Kapasite: 2 TB

2 TB USB Bağlantı Teknolojisi: USB 3.0

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün çok hafif ayrıca çok da küçük. Çok hızlı yüklüyor 20 GB’lik bir klasörü 3 dakikada attı çok memnun kaldım teşekkürler.

Codegen Codmax Taşınabilir Harddisk

Codmax sayesinde, artık internet olmadan yolculuklarda ve tatillerde dilediğiniz gibi film izleyebilecek, müzik dinleyebileceksiniz.

Boyut: 2,5 inç

2,5 inç Kapasite: 500 GB

500 GB USB Bağlantı Teknolojisi: USB 3.0

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün kısa sürede elime ulaştı ve 1 aydır kullanıyorum. Sorunsuz çalışıyor. Okuma yazma hızı da hiç fena değil.

Maxtor Taşınabilir Harddisk

Gizliliğe önem veren ve gelişmiş şifreleme özelliği bulunan Maxtor, USB 2.0 ve USB 3.0 bağlantıyı destekliyor. 1 TB kapasitesine göre fiyatının gayet uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Boyut: 2,5 inç

2,5 inç Kapasite: 1 TB

1 TB USB Bağlantı Teknolojisi: USB 3.0

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Bu ürünü yaklaşık 5 sene önce başka bir yerden almıştım ve inanılmaz memnunum. O yüzden şimdi ikinci kez alıyorum tavsiye ederim.

Quantum RDX Taşınabilir Harddisk

Düşük kapasiteli bir harddisk benim ihtiyacımı karşılar diyorsanız, bu modeli değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Listemizdeki en uygun fiyatlı ürün. Birkaç değişik tonlarda renkleri mevcut.

Boyut: 2,5 inç

2,5 inç Kapasite: 320 GB

320 GB USB Bağlantı Teknolojisi: USB 3.0

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün aynen fotoğraftaki gibi. Rengi çok şirin bir lila, ağırlığı ise ideal. Taşınması oldukça kolay. Boyutları yaklaşık 11cm x 8cm. Elinize ulaştığında garantisinin başlaması için satıcıya bir mesaj bırakıyorsunuz. Windows’lar için bir işlem yapmadan direk aygıta belge yükleme yapılabiliyor fakat Mac kullananlar için birkaç adımda hard diski etkinleştirmek gerekiyor yükleme yapabilmek için ama o da oldukça basit bir işlem zaten. Mağaza da oldukça ilgili. 2 yıl garantili ürün. Memnun kaldım.

Sizin en iyi taşınabilir harddisk modeliniz nedir? Hangi dosyalarınız için hangi kapasitede harddiskleri tercih ediyorsunuz? Ne sıklıkla veri yedekleme yapıyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

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