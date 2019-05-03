Pubg Yeni GÃ¼ncellemesi Ne Zaman Gelecek?

Oyun dÃ¼nyasÄ±nÄ± sarsan battle royale oyunu Pubg, sÄ±k sÄ±k gÃ¼ncelleme alarak yeni iÃ§erikleri de oyuna ekliyor. BazÄ± haritalarda da iyileÅŸtirmeler gÃ¼ncellemelerle sunuluyor. Peki yeni gÃ¼ncelleme, 0.12.5 gÃ¼ncellemesi ne zaman gelecek? Bu gÃ¼ncelleme ile ilgili detaylar neler? Hemen yazÄ±mÄ±zÄ±n devamÄ±nda bulabilirsiniz.

Pubg 0.12.5 gÃ¼ncellemesi ne zaman yayÄ±nlanacak?

Resmi bir tarih aÃ§Ä±klanmasa da gÃ¼ncellemenin bir sonraki sezon baÅŸlamadan yayÄ±nlanacaÄŸÄ± sÃ¶yleniyor. Daha Ã¶nceki gÃ¼ncellemelere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman bu gÃ¶rÃ¼ÅŸ mantÄ±klÄ± hale geliyor. Bu gÃ¼ncellemeyle birlikte oyun sÃ¼rÃ¼mÃ¼ 0.12.5 ‘e yÃ¼kselecek. Peki bu gÃ¼ncellemeyle hangi yenilikler karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kacak? Åžuan iÃ§in kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lan yeni Ã¶zellikleri aÅŸaÄŸÄ±da yazdÄ±k. Bu gÃ¼ncellemenin ise 17 MayÄ±s tarihinde yayÄ±nlanmasÄ± bekleniyor. Åžuanki sezona bakacak olursak sezon 16 MayÄ±s tarihinde son buluyor.

Yenilikler

Daha Ã¶nce oyuna eklenen yardÄ±mcÄ±lara yenileri ekleniyor. YanÄ±nÄ±zda dost olsun diye konulan yardÄ±mcÄ±lar insanlar tarafÄ±ndan gereksiz bulunsa da Pubg Corp. bu yenilikten geri adÄ±m atmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor.

Tavuk ve tavuk yemeÄŸi oyuna ekleniyor.

Sesli uyarÄ±lara erkek sesi de ekleniyor.

Evcil hayvanlar Ã§oÄŸalÄ±yor.

Beyaz gÃ¼vercin ekleniyor ve gÃ¼vercinin beslenmesi gerekiyor.

MaÃ§Ä± kazandÄ±ktan sonra lobiye dÃ¶nmeden karÅŸÄ±nÄ±zda olan ekranda ateÅŸ etrafÄ±nda tavuk yemeÄŸiyle ÅŸÃ¶len yapabileceksiniz.

Yeni hayvanlar yine insanlarÄ±n tepkisini Ã§ekecektir ama beyaz gÃ¼vercin beslenebilir ÅŸekilde geliyor.

Sesli uyarÄ±lar artÄ±k erkek sesiyle de takÄ±mÄ±nÄ±zÄ± uyarabilecek.

GÃ¼ncellemeyle ilgili baÅŸka detaylar geldiÄŸi zaman tekrar bildireceÄŸiz.