Instagram’da işletme hesabı ne işe yarar? Neden işletme hesabına geçiş yapmalıyım sorularına kısa kısa yanıt bulmaya çalışacağız. Instagram’da aslında 3 çeşit hesap bulunur. “İçerik Üretici”, “İşletme Hesabı” ve “Kişisel Hesap”. Normal bir kullanıcı kişilsel hesap açar. Normal hesap oluşturma size kişisel hesap verecektir. Peki işletme hesabına nasıl geçersiniz?

Instagram İşletme Hesabına Nasıl geçilir?

Hesabınızı oluşturduktan sonra ya da var olan hesabınızı işletme hesabı olarak düzenlemek isterseniz aşağıdaki maddeleri takip edin;

Instagram’a girin. Sağ alt köşeden profilinize tıklayın. Sol üst köşeden üç çizgi simgesiyle yan menüyü açın. En altta bulunan ayarlar kısmına girin. Burada hesap satırına tıklayın. En alt kısımda her alan “İşletme hesabına geçiş yap” satırını tıklayın.

Bu aşamalardan sonra sizlere bir kaç şey yapmanızı söyleyebiliriz.

Neden işletme hesabı kullanmalıyım?

Kişisel hesaptan farklı olarak işletme hesabının size kazandırabileceği tek ve en önemli şey istatistiklerdir. İşletme hesabınzıa geçtiğiniz zaman yaptığınız bir paylaşımın hemen altında istatistikleri gör şeklinde bir ibare çıkar. Buraya tıklayarak paylaşımınız hakkında detaylı bilgi almanız mümkün.

Ayrıca hesabınız bir işletme hesabı olarak işaretlenir ve buna uygun öneriler alabilirsiniz. Eğer gerçekten bir işletme hesabıysa bunu kullanmanızda fayda var.