AV1 Nedir? Netflix Kullanmaya Başladı

Netflix bazı videolarını AV1 açık kaynak kodlu codec ile yayınlamaya başladı. Peki nedir bu AV1 neden kullanılır? AV1 Codec tıpkı MP4’ün codec’i H.264 gibi bir sıkıştırma kodlayıcısıdır. Örneğin sıkıştırılmamış bir video dosyası avi formatında olduğunda bir kaç saniyelik videolar bile 1 Gb yer kaplayabiliyor. Bunu günümüzde en çok kullanılan MP4 formatına çevirdiğiniz zaman yani H.264 ile çıkıştırdığınız zaman bu dosyaların boyutu bir kaç Mb’a kadar düşebiliyor. AV1’de bunun gibi bir format ama özellikle mobil cihazlar için oldukça faydalı olacak.

Şu an Google’ın VP9 codec’i kullanılıyor

VP9 Android üzerinden kullanılması için geliştirilmiş bir codec olarak dikkat çekiyor. Bütün Android cihazlar destekliyor. Yani Android telefonlar VP9 olan bir videoyu her şartta açabilir. VP9 yüksek görüntü kalitesiyle düşük dosya boyutu sunuyor. Buna alternatif olarak AV1 codec’i açık kaynak kodlu olarak geliştiriliyor.

Netflix, bazı videoları için telefonlarda kullanılmak üzere AV1 codeciyle yayınlamaya başladı. Şu an için her telefon bu Codec’i desteklemiyor. Örneğin Mediatek Dimensity 1000 işlemcili telefonlar bu codecli videoları oynatabiliyor. Ama Snapdragon 865 işlemcili telefonlar oynatamıyorlar. AV1’in yakın zaman içinde neredeyse bütün codeclerin yerini alması bekleniyor.

AV1 ne işe yarıyor

Tıpkı VP9 gibi yüksek görüntü kalitesinin yanında düşük dosya boyutu sunuyor. Netflix’e göre AV1’in görüntü kalitesi VP9 ile aynı olmasına rağmen dosya boyutu %20 daha düşük. Bu açıdan veri trasferinin düşürülmesi konusunda önemli bir avantaj sunuyor. İleriki dönemlerde donanım olarak daha çok desteklendiği zaman Netflix’te veri tasarrufu aktif edildiği zaman videolar AV1 formatında oynatılacak.