Instagram, sosyal medyada en popüler kısımlardan birisi. Paylaşım kolaylığı, çoğunlukla bir görsel ya da izlenebilir paylaşımların yapılması çok sayıda insanın kullanması gibi sebeplerden dünyanın en çok kullanılan sosyal medya sitelerinden biri haline gelmiştir. Instagram’ın en güçlü yönlerinden birisi de #hashtag lerdir. Hashtagler sayesinde bir konuyla özellikle ilgilenen insanlara erişmeniz mümkündür. Bazen hashtagler istediğiniz kadar size yardımcı olmayabilir ya da paylaşımlarınız hashtagte görünmeyebilir veya bir hashtag bile yazamıyor olabilirsiniz. Gelin tüm bunların sebebini sizlere iletelim ve elbette bu sayede ne yapmanız gerektiği konusuna bir fikriniz olacaktır.

Instagram’da Filtreye takılmak

Instagram spam konusunda oldukça hassas. Bu açıdan siz de dikkat etmelisiniz. Hadi şimdi, art arda 10 ile 15 arasında paylaşımınızı 5’ten daha fazla hashtag kullanarak yapın. Bakın ne oluyor. Bir süre sonra paylaşımlarınıza kesinlikle bir hashtag koyamayacaksınız ve bazı durumlarda paylaşım bile yapamayacaksınız. Instagram kısa süre hesabınızı filtreliyor. Bunu yapmaya devam ederseniz hesabınız kalıcı olarak banlanabilir.

Banlanan hashtagler

Instagram bir sürü hastagi banlıyor. Faydasız ya da spam olduğunu düşünürse o hashtag kullanılamaz hale getiriliyor. Siz de bu hashtagi kullanırsanız hiç kimseye erişemezsiniz çünkü bu etiket yasaklanmış ve kimse tarafından görüntülenmez. Bu sorunu çözmek ya da yaşamamak için kullanacağınız hashtagleri önceden kontrol edin.

Popüler etiketler

Bir etiketin yine siz de işe yaramadığını düşünüyorsanız haklı olabilirsiniz ama bunun sebebi etiketin sorunu değildir. Sizden daha popüler hesapların bu etikette paylaşım yapmasıdır. Eğer çok beğenilen ya da çok yorum bırakılan bir paylaşım #popülerhashtag te paylaşılırsa sizin ki alt kısımlara kayar ve kullanıcılar yeterince aşağıya inmez.

Tekrar tekrar aynı hashtagi kullanmayın

Örneğin #moda hashtagini kullanıyorsunuz. Her paylaşımda bunu kullanmayın. Çünkü belli bir paylaşım sonunda burada görüntülenmeyeceksiniz. Sizce de sürekli aynı mesajı bir yere gönderiyormuş gibi görünmüyor mu? O halde şimdi kendinize 30 kadar farklı hashtag belirleyin. Paylaşımlarınızı 3 hashtagi geçmeyecek şekilde her paylaşımda farklı kullanacak türde yapın.

Hashtag ile ilgili başka yaşadığınız sıkıntı varsa yorum kısmından yazabilirsiniz.