Gmail Üzerinden Büyük Boyutlu Dosya Gönderme

Eğer çok sık mail gönderen biriyseniz Gmail ve başka mail hizmetlerinin çok büyük dosyaları gönderemediğini bilirsiniz. Örneğin Gmail için en yüksek gönderebileceği dosya boyutu 25Mb olarak belirlenmiştir. Oysa 1Gb bir dosyanız varsa bunu maille gönderme imkanınız yoktur. Peki bunu nasıl yaparsınız? Günümüzde kalitesi yüksek fotoğrafların bile 10 ile 15 mb boyutunda olduğunu düşünürsek, mail ile 2 fotoğrafı gönderemediğiniz gerçeğiyle karşılaşırsınız. Ama bunun için basit bir yöntem var.

Gmail ile yüksek boyutlu dosya gönderme

Oldukça basit bir yöntemle Gmail üzerinden yüksek boyutlu dosya göndermeniz mümkün. Aşağıdaki adımları takip edin.

Gmail hesabınıza giriş yapınız. Gmail hesabınız varsa bunun anlamı bir Google Drive hesabınız da olduğudur. Gmail hesabınıza giriş yaptığınız zaman Drive hesabınıza da giriş yapmış olursunuz. Mailinizi hazırlayın. Gönderilecek eposta adresi ve varsa mesajınızı sayın. Herşey tamam olduktan sonra, Alt kısımdan Drive simgesine tıklayın. Bu sizi aynı hesabın Drive sayfasına yönlendirecek. Eğer göndermek istediğiniz dosya buradaysa seçin. Eğer dosyanız bilgisayarınızdaysa buraya dosyanızı yükleyip seçin.

Bu işlemden sonra mailinizi gönderebilirsiniz. Burada Drive’ı anlatmamızın sebebi gmail ile entegre edilmiş olması. Yoksa Yandex Disk ya da diğer bulut hizmetlerindeki dosyaları bağlantı olarak ekleyebilir ve gönderebilirsiniz.