Android’e Yeni Spam Koruması

Android için Google mesajlar özelliğine yemi bir spam koruması getiriyor. Bu yeni gelişme son zamanlarda artan reklam mesajlarından ötürü gerekli hale geldi. Gelen yeni özellik hakkında şimdilik bir kaç bilgi bulunuyor.

İlk önce söylemek gerekirse bir çok cihazda mesaj engelleme bulunuyor ama yeni spam korumasının engelleme gibi çalışmayacağını söyleyelim. Zira sizin herhangi bir mesajı engellemeniz gerekmeyecek. Android hangi mesajın spam olduğuna kendi karar verecek.

Bunu söyledikten sonra akla ilk gelen soru, mesajın spam olup olmadığını nasıl belirleyecek. Elbette ki kişisel verileriniz toplayıp depolayacak. Başka yolu yok. Konuyla ilgili Google’ın destek sayfasında bazı verilerin alınacağı ama bunların kesinlikle kişisel olmayacağı söyleniyor ama benim ilgi alanlarımı bilmeden mesajın spam olup olmadığına kesinlikle karar veremez. Zira benim ilgi alanıma göre nereden mesaj alıp nereden alamayacağımı nereden bilecek? Örnek vermek gerekirse ben kitaplarla hiç ilgilenmeyen biriyim. Google bu özelliğimi depoladı. Bana kitaplarla ilgili bir mesaj geldiğinde onu spam olarak algılayacaktır.

Spam koruması kademeli olarak tüm dünyaya dağıtılacak. Ülkemize ne zaman gelir bilinmiyor.