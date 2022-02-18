Mobil veri açık ama internete giremiyorum sorunu telefonlarda ve tabletlerde en çok rastlanan sorunlardan biridir. İnternet paketiniz olmasına ve telefonun interneti açık olmasına rağmen telefonunuz yine de internete girmiyor olabilir.

Günümüzde en büyük ihtiyaçlardan olan internet bağlantısı çalışmadığında internette arama yapamadığınızı ya da insanlarla iletişim kuramadığınızı fark ettiğinizde ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz. Bu sorunu siz de yaşıyorsanız, çözüm bulmak için en iyi yöntemi bu yazımızda bulabilirsiniz.

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Mobil Veri Açık Ama İnternete Giremiyorum Sorunu

Öncelikle internet hakkınızın bitip bitmediğini ve internetin çekip çekmediğini kontrol etmelisiniz. Eğer teknik konuların yolunda olduğundan eminseniz bu sorunun birden fazla nedeni olabilir. Telefonunuzu yeni almış olabilirsiniz, genelde sim kart yeni bir cihaza takıldığında bu problemler yaşanıyor. Diğer bir ihtimal ise şebeke sorunları olabilir. GSM operatörleri bazı durumlarda anlık veri akışı sağlayamayabiliyor.

Mobil veri açık olduğu halde internete girememe sorununu yaşadığınızda müşteri hizmetlerini arayarak internet ayarlarını talep edebilirsiniz. Ayrıca internet ayarlarını manuel olarak kendiniz de yapabilirsiniz. Biz sizler için bu yöntemi araştırdık. Şimdi mobil veri açık ama internete giremiyorum çözümüne bakalım.

Mobil Veri Açık Ama İnternete Giremiyorum Çözümü

Telefonda mobil veri açık ama internete giremiyorum diyorsanız yapmanız gereken bazı işlemleri anlatmak istiyoruz. Bu sorunu aşağıdaki yöntemi kullanarak çözebilirsiniz: