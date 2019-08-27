Google Fotoğraflarda Görsel Üzerindeki Yazıları Arama

Google Fotoğraflar, ücretsiz ve sınırsız sunduğu depolama hizmetiyle dünyada fotoğraf ve diğer görsel depolama işinde bir numaralı seçenek. Yeni eklenecek olan bir özellikle, hizmetinin değeri ikiye katlanıyor.

Google Fotoğraflarda, fotoğraf arama

Bugün Google Fotoğraflarda fotoğraf aramak için dosya adı üzerinden arama yapabiliyor ama yeni özellikle birlikte görselin üzerindeki yazılarda aramaya dahil ediliyor. Kısa bir örnekle açıklasak daha iyi olacak. Örneğin fotoğraflarınız arasında bir fotoğraf arıyorsunuz ve fotoğrafta bir şehir tabelası olduğunu biliyorsunuz. O tabelada yazan kelimeyi aramaya yazdığınız zaman dosya isminde yazmasa dahi fotoğraf bulunabilecek.

Optik karakter tanıma

Bunu nasıl yapıyor diye sorarsanız hemen açıklayalım. Optik Karakter Tanıma özelliği sayesinde görselin üzerinden metin okuma mümkün kılınıyor. Bu özelliği daha önce Translate hizmetinde de kullanan Google aynısını yapay zeka ile birlikte Google Fotoğraflara getiriyor.

Daha önce Translate hizmetine kamera ile herhangi bir yazıyı okutup çevirme özelliği sunuluyordu. Şimdi benzer bir özellik Google Fotoğraflara ekleniyor.