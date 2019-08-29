Instagram’da Mesajı Karşı Taraf Görmeden Silme

Son zamanlarda internet mesajlaşma servislerinin bir bir kullanıma sunduğu bir özellikten bahsedeceğiz. Bu özellik, yanlışlıkla attığınız mesajı silmeyle ilgili. Bunu Instagram’ın mesajlaşma uygulaması olan Direct’te yapmak mümkün ve bir çok servise göre biraz daha fazla özgürlük bulunuyor. Bundan kısaca bahsedeceğiz.

Instagram Direct mesajı herkesten silme

Bu yöntemi karşı taraf mesajınızı görmeden yapmanızı öneriyoruz. Herhangi bir zaman sınırı olmamakla birlikte karşı taraf mesajınızı görse de yapabilirsiniz. Bir çok mesajlaşma uygulamasında bunun için zaman sınırı var.

Direct uygulamasını açın.

Gönderdiğiniz mesajınıza gelin ve uzun basın.

Çıkan seçeneklerden gönderimi iptal et seçeneğine tıklayın.

Bu işlem iki taraftan da mesajın silinmesine neden olacak ama iki tarafta mesajın silindiğini anlayacak. Son olarak çok küçük bir detay, daha ilk kez birine mesaj gönderiyorsanız ve mesajınızı görmeden bu işlemi yaptıysanız karşı taraftaki kişi sizin isminizi herhangi bir şekilde göremez.