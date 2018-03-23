NasÄ±l YapÄ±lÄ±r ?

Pinterest HesabÄ±nÄ± KalÄ±cÄ± Olarak Silin


1 dakika Ã¶nce
Yazar TarÄ±k
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Pinterest bir zamanlarÄ±n Ã§ok popÃ¼ler sosyal medya aÄŸÄ± olarak biliniyor. FotoÄŸraf paylaÅŸma konusunda oldukÃ§a ileri bir teknolojiye sahip sistem gÃ¶rseller arasÄ±nda eÄŸlenceli vakit geÃ§irirken Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸrenmenize de vesile oluyor. Zira infografiklerle dolu bir sosyal medya dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n.

Åžimdilerde Ã§ok popÃ¼ler olmayan bu sosyal medya aÄŸÄ±nÄ± artÄ±k kullanmak istemiyor musunuz? Ya da eski hesabÄ±nÄ±zÄ±n artÄ±k kimse tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼nmesini istemiyor musunuz? O halde bu yÃ¶ntemle hesabÄ±nÄ±zÄ± kalÄ±cÄ± olarak silin.

  1. Pinterest hesabÄ±nÄ±za giriÅŸ yapÄ±n.
  2. SaÄŸ Ã¼st kÄ±sÄ±mdan hesap ayarlarÄ± satÄ±rÄ±na tÄ±klayÄ±n.
  3. HesabÄ±mÄ± devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rak seÃ§eneÄŸine girin.
  4. Bir neden belirleyin.
  5. HesabÄ±mÄ± kalÄ±cÄ± olarak kapatÄ±n yazan kÄ±sma tÄ±klayÄ±n.
  6. E-posta gÃ¶nder diyerek son verin

Eposta gÃ¶ndermesinin nedeni sizden son bir onay almasÄ±dÄ±r. Bu aÅŸamadan sonra hesabÄ±nÄ±z kalÄ±cÄ± olarak silinecektir.

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