Pinterest HesabÄ±nÄ± KalÄ±cÄ± Olarak Silin

Pinterest bir zamanlarÄ±n Ã§ok popÃ¼ler sosyal medya aÄŸÄ± olarak biliniyor. FotoÄŸraf paylaÅŸma konusunda oldukÃ§a ileri bir teknolojiye sahip sistem gÃ¶rseller arasÄ±nda eÄŸlenceli vakit geÃ§irirken Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸrenmenize de vesile oluyor. Zira infografiklerle dolu bir sosyal medya dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n.

Åžimdilerde Ã§ok popÃ¼ler olmayan bu sosyal medya aÄŸÄ±nÄ± artÄ±k kullanmak istemiyor musunuz? Ya da eski hesabÄ±nÄ±zÄ±n artÄ±k kimse tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼nmesini istemiyor musunuz? O halde bu yÃ¶ntemle hesabÄ±nÄ±zÄ± kalÄ±cÄ± olarak silin.

Pinterest hesabÄ±nÄ±za giriÅŸ yapÄ±n. SaÄŸ Ã¼st kÄ±sÄ±mdan hesap ayarlarÄ± satÄ±rÄ±na tÄ±klayÄ±n. HesabÄ±mÄ± devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rak seÃ§eneÄŸine girin. Bir neden belirleyin. HesabÄ±mÄ± kalÄ±cÄ± olarak kapatÄ±n yazan kÄ±sma tÄ±klayÄ±n. E-posta gÃ¶nder diyerek son verin

Eposta gÃ¶ndermesinin nedeni sizden son bir onay almasÄ±dÄ±r. Bu aÅŸamadan sonra hesabÄ±nÄ±z kalÄ±cÄ± olarak silinecektir.