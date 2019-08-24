Bilgisayarda HDD Görünmüyor

Yeni free dos bir bilgisayar aldınız ya da yeni bir depolama birimi satın aldınız. İşletim sistemini doğru bir şekilde kurdunuz ama işletim sistemini kurduğunuz haricindeki diski kesinlikle bilgisayar kısmında göremiyorsunuz. Bunun sebebi ne olabilir? Burada konuyu basit bir şekilde açıkladıktan sonra sizlere çözümünden de bahsetmiş olacağız.

HDD bilgisayarda neden görünmez?

Bu durum genelde ilk defa çalıştığından meydana gelen bir sorundur. Yani ilk bilgisayar aldığınızda ya da yeni bir depolama birimi aldığınız zaman taktığınızda yaşanan bir sıkıntıdır. Senaryo şu şekilde,

Yeni bir bilgisayar aldınız ve içerisinde bir SSD ve bir HDD bulunuyor. Genelde insanlar bu şekilde kombinasyon yaparlar. İşletim sistemini SSD’ye kurmak çok daha mantıklı olduğundan HDD’ye ilk kurulumda hiç dokunulmaz. İşletim sistemi kurulupta bilgisayarı açtığınız zaman bilgisayarda takılı olduğu halde HDD’yi göremezsiniz. Bunun sebebi bu depolama birimini kurulumda formatlamamış olmanızdır. Windows’u kurarken iki diski de formatlamanız bu sorunu baştan çözecektir. Eğer bu adımı çoktan atladıysanız aşağıdaki yolu takip edin.

Arama kısmına depolama alanı yönetim yazıp giriniz.

Burada sizden yeni bir disk oluşturmanızı isteyecektir.

İsmini harfini atadıktan sonra bilgisayara göre değişen bir kaç ayar söz konusudur.

Depolama alanını belirledikten sonra oluşturun.

Diskiniz bu aşamada karşınızda olacak.