iOS 13 Beta 5 Bir Sürü Yenilik Var

iOS, en iyi sürüme kavuşmak için ilk etapta bir çok beta sürümünü yayınlıyor. iOS 13 için beta sürümü şuan 5. seviyesinde ve bu güncellemede bir çok yenilik bulunuyor.

iOS 13 yeni özellikler

iPad üzerinden ikon özelleştirme seçeneği geldi. İkonlar artık iPad ile özelleştirilebiliyor bununla birlikte ikonların boyutları da ayarlanabiliyor.

Yine iPad imleci özelleştirme seçenekleri var.

Karanlık mod geçiş seçeneği kalitesi arttırıldı.

Carplay ‘de ekran kapağını kapatma ya da açma seçeneği artık iOS 13’te kullanılabilir.

iOS 13 ile birlikte 34 farklı ses modu cihazlara eklendi. Bu sayede ses seviyesi ve diğer bildirim sesleri 34 farklı şekilde ayarlanabilir durumda.

iOS 13 beta 5 güncellemesiyle daha fazla duvar kağıdı cihazlara eklendi.

HomePodOS ile birlikte ortamda tek değil birden fazla sesi anlayabilen bir Siri karşınızda olacak.

Share Sheet ‘in görünümü değiştir. Burada daha temiz ve anlaşılır bir görünüm karşınızda.

Kısayollar kısmından otomasyonlar kısmı kaldırıldı. Bu durumun geçici olacağı söyleniyor.

Operatör simgesinin daha büyük olduğunu farkedeceksiniz.

iOS 13 ile beta sürümlerini denemek isterseniz geliştirici profilinin telefonunuza yüklü olması gerekiyor. Başka bir şekilde bunu denemek imkansız.