Dünyanın En Hızlı Arabaları [2023]

Araba markaları her geçen yıl birbiriyle büyük bir rekabete girerek mücadele etmektedir. Hız, tasarım ve performans konusunda birbirlerini geçmeye çalışan markalar, farklı teknolojiler kullanarak otomobillerini piyasaya sunuyor. Hız tutkunları ise bu araçları izlerken hem zevk alıyor hem de harika olaylara tanıklık ediyorlar. Peki bu harika mücadele içerisinde Dünya’nın En Hızlı Arabaları Hangisi? 2023 Dünya’nın En Hızlı Araba Modelleri Hangileri? Gelin bu konuyu maddelerle inceleyelim ve modellere göz atalım!

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Dünya’da araba üretimi ilk olarak ulaşım ve taşıma odaklı kurulsa da geliştikçe farklı yerlere de kaymaya başladı. Özellikle hız konusunda ilerleyen otomobiller, bambaşka bir sektör yaratarak kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarmıştır. Bu kullanıcılar ise değişik markaları takip ederek hangisinin daha iyi olduğunu, hangisinin farklı olduğunu merak edebiliyorlar. Bu yazımızda 2023 yılındaki en hızlı arabaların neler olduğuna bakarak özelliklerini yakından öğreneceğiz!

Dünyanın En Hızlı Arabaları Listesi

Araba üreticileri ürettikleri otomobil modellerinde her zaman benzersiz adımlar atmaya devam ediyor. Bazı üreticiler daha uzun araçlar geliştirerek insanlara kolaylık sağladığı gibi bazıları da hız konusunda kendisini kanıtlamaya çalışıyor. Özellikle otomobillerin ulaşabildikleri maksimum hız sınırı, bazı kullanıcılar için ne kadar önemsiz olsa da bazı kitleler için büyük merakla izlenmektedir.

Hız tutkunlarının merakla takip ettiği Dünya’nın En Hızlı Araba Listesi çalışmasını bugün bizlerde size sunarak merakınıza ortak oluyoruz! Farklı araç modellerinin içerisinde bulunduğu listeyi, tamamen en yüksek hız derecelerine göre sıraladık. Bu nedenle beygir güçlerine değil, saatte maksimum çıkabildikleri hızı inceleyebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan listemize başlayalım!

SSC Tuatara

Dünyanın En Hızlı Arabaları listemize SSC Tuatara ile başlıyoruz. Dünya’nın en hızlı araba modeli olan SSC Tuatara, SSC North America tarafından 2020 yılında üretilen bir süperspor otomobildir. Araç daha önceki model olan Ultimate Aero’nun yerini alarak büyük bir heyecanla piyasaya sunulmuştur.

SSC Tuatara araç tasarım ve performans konusunda neredeyse eşsiz bir noktada yer alıyor. Toplamda 3 adet üretimi gerçekleştirilen bu model, 508 km/s ile birinci sıranın unvanını taşımaktadır. Test sürüşünü gerçekleştiren İngiliz Pilot Oliver Webb rekoru kırarak aracı deneme fırsatı yakalamıştır.

Tuatara’nın teknik bilgilerden de bahsedecek olursak motor kısmında 5.9 Litrelik çift turbo V8 motor kullanılmaktadır. Bunun yanında standart yakıtla 1.350 bg ve E85 yakıtla 1.774 bg güç elde edebilmektedir. Harika detaylara sahip olan bu araç, 2023 Yılı En Hızlı Araba unvanını elinde tutmaya devam etmektedir.

Bugatti Chiron SuperSport

Dünya’nın En Hızlı Arabaları listemizin ikinci sırasında Bugatti Chiron SuperSport yer alıyor! İtalyan asıllı araba üreticisi Bugatti, Chiron SuperSport modelini 2018 yılında gerçekleşen Cenevre Otomobil Fuarı ile kullanıcılara sunmuştur. Bu fuarda harika tasarımı ve performansıyla dikkat çeken model, 2023 yılında da kullanıcıları etkilemeye devam etmektedir.

Araç modeli ilk olarak isminin yanında “300+” kavramını da yanında bulundurmaktaydı. Bu kavramın amacı aracın saatte 300 mil barajını aşabilmesiydi. Marka bu isteğinde özellikle büyük bir izlenim sağlayarak hedeflerine kolaylıkla ulaşabilmiştir. Yapılan testlerde beklenmeyen bir sonuca ulaşan Bugatti, 490 km/s hıza ulaşarak hız rekorunu kırmış ve ikinci sıraya oturmuştur. Özellikle bu noktada farklı bir izlenim sağlayan model, kullanıcının isteğine göre hız limitini 420 km/s ile sınırlandırabiliyor.

Aracın en çok merak edilen bilgilerinden sonra biraz daha teknik detaylara geçiş yapalım. Bugatti Chiron SuperSport modelinde dört turbo şarjlı W16 bir motor yer almaktadır. Pist odaklı üretilen model özellikle Chiron modeline kıyasla daha hafif ve rahat bir araçtır. Toplamda 500 adet üretilen model, şu anda da sevilerek takip edilmeye devam ediliyor!

Koenigsegg Agera RS

Koenigsegg Agera RS, İsveçli araba üreticisi Koenigsegg Automotive tarafından üretilmiştir. İlk olarak 2015 yılında gerçekleşen Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan model, hem tasarımı hem de yüksek performansıyla hız tutkunlarını etkilemeyi başarmıştır.

Koenigsegg Agera RS’in teknik detaylarından da bahsedecek olursak araçta 5.0 L Koenigsegg çift turbo şarjlı V8 motor bulunuyor. Arabanın standart modelinde olan bu motorun yanı sıra, eğer ki satın almak isterseniz özelleştirme seçeneklerinden de faydalanabiliyorsunuz. Yani motoru değiştirme avantajına sahipsiniz. Bunun yanında modelin beygir gücü ise 1.115 beygirdir.

Hız rekoru konusunda 2019 yılında yapılan testlerde Koenigsegg Agera RS, 463 km/s hıza ulaşmıştır. Büyük bir rekor kıran modelin özellikle bu noktalara ulaşması beklenmeyen bir etki yaratarak bütün Dünya’da yayılmıştır!

Hennessey Venom GT

Geldik listemizin hız rekorlarında etkili bir noktaya sahip olan Hennessey Venom GT’ye! Venom GT, Amerikalı Hennessey şirketi tarafından üretilerek piyasaya sunulmuştur. 2011 yılında başlayan tasarım ve üretim çalışmaları büyük bir hızla devam etmiş ve yaklaşık iki sene sonra rekor kırmayı başarmıştır.

Teknik olarak motor konusundan bahsedecek olursak ikiz turbo şarjlı LS7 V8 Corvette motor yer almaktadır. Bunun yanında kullanılan 1.244 beygir gücü Venom GT’ye büyük destek sağlayarak hızlanmasında etkili oluyor. Şanzımanda 6-ileri Ricardo manuel kullanılmaktadır. Bu kadar büyük özellikler olsa bile aracın bir seri üretim arabası olduğunu unutmayalım.

Hennessey Venom GT, 2013 yılında yapılan testte 434 km/s hıza ulaşarak rekor kırmıştır. Daha sonrasında gelen rekorlar unvanı elinden alsa bile şu anda çokça sevilmeye devam ediliyor.

Bugatti Veyron SuperSport

Dünya’nın En Hızlı Araba listesine en popülerlerle devam ediyoruz. Listemizin 5. Sırasında bulunan Bugatti Veyron SuperSport, 2011 yılında Fransa’da gerçekleşen bir fuarda tanıtılmıştır. Burada yapılan gösterimde özellikle harika tasarımı insanları etkileyerek dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Bugatti Veyron SuperSport ilk olarak insanlar tarafından büyük bir hıza ulaşacağı kesinlikle düşünülmüyordu. Genel olarak diğer modeller gibi performans sergileyeceği düşünülse de SuperSport, 431 km/s hıza ulaşarak rekor kırmayı başardı. Bu hıza ulaşması özellikle 2010 yılında daha önce görülmeyerek herkesi etkilemiştir.

Oldukça yüksek olan bu hız değerinin yanında marka, aracın lastiklerinin parçalanmasını istemediği ve büyük zararlar verebileceği için hız değerini 415 km/s ile sınırlandırmıştır. Büyüleyici etkisi bulunan Bugatti Veyron SuperSport, 2023 yılında da hız tutkunlarını şaşırtmaya devam ediyor!

SSC Ultimate Aero TT

Geldik listemizin 6. sırasında olan SSC Ultimate Aero TT modeline! SSC Ultimate Aero TT, Amerikan araba üreticisi olan SSC tarafından üretilmiştir. Bünyesinde harika otomobiller bulunan şirket bu modeliyle birlikte Dünya’nın En Hızlı Arabaları listesine girmeyi başarıyor! Model diğer araçlara göre daha kısıtlı fakat yüksek hızda bir performans göstermektedir. Özellikle üretim konusunda belirlenen “%15 daha yüksek güç” rahatlıkla başarıya ulaşmıştır.

SSC Ultimate Aero TT ilk üretildiği zamanlarda tasarımıyla oldukça fazla dikkat çekmişti. Daha sonrasında 2007 yılında hız testlerine giren model, 410 km/s kadar ulaşarak rekorları kırdı.

Araç hakkında en çok bilinen özelliklerden sonra biraz daha teknik bilgilere geçelim. SSC Ultimate Aero TT, çift turbo şarjlı SSC V8 motoru kullanılıyor. 1.287 hp güç çıkışını bulunduran model eşsiz bir performansı da bu sayede yakalayabilmektedir. Elbette bu kadar yüksek güçleri elinde bulundurması etkilese de tasarımı da oldukça fazla etkileyebilmektedir.

SSC kurucusu Jerod Shelby model hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanıyor: “Arabadaki erken tasarım felsemiz onu bir sürücü haline getirmekti. Yalnızca sağ ayağınla gaza basmadığın, bazen de sağ ayağınla yönlendirebileceğin ve sensörlü bir araba istiyordum.” sözlerinde eski modellerinden alıntılayarak bambaşka bir araç ortaya koyan Shelby, Dünya’da unutulmayacak bir araca imza atmıştır.

McLaren Speedtail

Dünya’nın En Hızlı Modeli listemizde McLaren Speedtail’a geldik. McLaren Speedtail, diğer bahsettiğimiz modellere göre daha farklı ve eşsiz bir model olarak karşımıza çıkıyor. 2018 yılında büyük bir heyecanla sunulan Speedtail, 2020 yılında piyasaya sunularak sürücülerle buluştu. Üst düzey hız değerlerine ulaşmaya çalışan model, tamamen diğer modellerden daha yüksek rekorlar kırma amacıyla üretilmeye başlanmıştır.

Aracın özelliklerinden bahsedecek olursak öncelikle motorunu anlatalım. McLaren Speedtail’da 4.0 L olan ve McLaren tarafından üretilen M840T motoru yer alıyor. Hibrit olan araç 310 PS elektrik motoruyla birlikte harika bir güce ulaşan tek model olmuştur. Modelde kullanılan bataryalar ise 1.657 kWh kapasitesindeki bataryalar kullanılıyor.

McLaren, Speedtail’ın üretiminden sonra test süreçlerinde bir an önce başlamıştır. Kullanıcıların merakla takip ettiği bu testlerde büyük bir hıza ulaşılamayacağı düşünülse de araç, 403 km/s’a kadar ulaşarak harika bir noktaya çıkmıştır. O günden bu yana hız konusunda iddiasını koruyan McLaren, rakiplerinden önde olmaya devam ediyor.

Tesla Roadster

Listemizde son yıllarda büyük bir popülerliğe ulaşan Tesla’ya geldik. Tesla, elektrikli araç konusunda eşi benzeri olmayan modeller üretmeye devam etmektedir. Şirket daha önce görülmemiş teknolojileri araçlarda kullanarak insanların dikkatini çekmeyi başarıyor. Özellikle Roadster modelinin ortaya çıkmasıyla Tesla harika bir noktaya yükselmiştir. Tesla Roadster’ı burada popüler yapan şey ise elbette hızı oluyor. 250 mil yani 402 km/s’ye kadar yükselebilen model benzersiz bir hız deneyimi yaşatıyor!

Tesla Roadster’ın yüksek hızlara ulaşmasında en büyük etkeni elektrikli motorun ani hızlanma yetenekleridir. Hiç beklenmeyen ve daha önce görülmemiş bu teknoloji, Roadster’ı harika bir noktaya getiriyor. Sınıf olarak kompakt otomobil ve S segmenti olarak tanınan model, şu anda aktif şekilde kullanılmaktadır.

Tesla CEO’su Elon Musk, rakiplerine göre hız konusunda biraz fazla iddialı olmak istiyor. Özellikle araçta kullandığı özellikler daha önce görülmemiş ve harika donanımlara sahip yetkinliklerden oluşuyor. Örneğin Roadster’da kullanılan lityum iyon pil takımı modelin tek şarjla 393 kilometreye kadar yol almasına izin veriyor. Bunun yanında yüksek bir verimlilikte sağlayabilmektedir.

30’dan fazla ülkeye yaklaşık 2500 adet satışı gerçekleşen Tesla Roadster, yakın zamanda tekrardan üretilmeye başlanacağı söyleniyor. Elbette birinci nesil olan ilk üretimlerden sonra gelecek modeller şimdiden kullanıcıları heyecanlandırmaya başladığı görülüyor!

Lykan Fenyr SuperSport

Listemize harika tasarımı ve yüksek performansıyla tanınan Lykan Fenyr SuperSport ile devam ediyoruz. Dubai merkezli W Motors tarafından üretimi gerçekleşen model, diğer araç modellerine göre oldukça farklı bir yapıdadır. Üretim konusunda kendi bilgilerini kullanarak hareket eden şirketin montaj konusunda Avusturya’dan destek aldığını söyleyebiliriz.

Lykan Fenyr SuperSport, ilk olarak 2015 yılında Dubai Motor Show’da tanıtılmıştır. Halkın büyük bir ilgisini çeken model özellikle iç tasarım olarak daha önce görülmemiş yapılara sahip. Elbette iç tasarımının harika olmasının yanı sıra güçlü özelliklere de sahiptir. Modelde 3.8 L çift turbo şarjlı bir motor yer alıyor. Bu motorun yanında 799 hp güç çıkışı sağlaması Fenyr’in eşsiz bir güce ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Yapılan hız testlerinde ise arabanın 400 km/s hıza kadar ulaştığı görülmüştür.

Saleen S7 Twin Turbo

Amerikan otomobil üreticisi Saleen tarafından üretimi gerçekleştirilen S7 Twin Turbo, listemizin 7. Sırasında yer alıyor. 2000-2004 yılında üretilen süperspor otomobil, performans olarak ne kadar iyi olsa da tasarım olarak da harika bir görünüşe sahip.

Araç ilk olarak 19 Ağustos 2000 tarihinde gerçekleşen “Monterey Tarihi Yarışları” etkinliğine katılmıştır. Model tamamen alüminyumdan üretilmiş ve 7.0 L atmosferik Ford 427 V8 motoru ile de güçlendirilmiştir. Bu harika motorunun yanında ise 558 beygir gücüne de sahiptir. Araç üretildiği yıl olan 2000 senesinden bu yana halen hızını koruyarak etkin kalmaya devam ediyor. Yapılan testlerde ise 399 km/s’lik hıza ulaşarak 2023 Dünya’nın En Hızlı Araba Listesi sıralamasına girmeyi başarmıştır.

Koenigsegg CCR

2000’li yılların en harika araçlarından bir tanesi olan Koenigsegg CCR’a geldik. Koenigsegg CCR, Koenigsegg tarafından 2004-2006 yılları arasında üretilen bir spor otomobilidir. Aracı üreten İsveçli marka, ilk olarak büyük bir güç ve performans istiyordu. Kendilerini bu alanda kanıtlayan Koenigsegg daha sonra tasarıma da önem göstererek harika bir model ortaya koymuştur.

Koenigsegg CCR öncelikli olarak üretilmesinden sonra 2004 yılında gerçekleşen Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilendi. Otomobil meraklılarının ilgilerini çeken model sadece görünüşüyle değil, harika özellikleriyle de herkesin ilgisini yakaladı. Aracın bu kadar sevilmesinin yanı sıra sadece 14 tane üretildiğini de söylemeden geçmeyelim.

Gelelim Koenigsegg CCR’ın özelliklerine. Koenigsegg CCR’da 4.7 L Koenigsegg ikiz süper şarjlı V8 motor kullanılıyor. Araçta bulunan bu motor 806 hp güç çıkışı ile görülmemiş bir hız yakalamaktadır. Bunun yanı sıra CC8S temelli gövdesi ve eşsiz süspansiyonları bulunmaktadır.

Koenigsegg CCR’ın Dünya’nın En Hızlı Arabaları listesinde bulunmasında elbette bazı etkenler vardır. Bu etkenlerden bir tanesi 28 Şubat 2005 yılında yapılan “Nardo Pisti” içerisinde, 387.87 km/h hız yapması yer alıyor. Özellikle daha önce görülmemiş bu hız olağan rekoru kırsa da onu Bugatti Veyron geçerek unvanını kaybetmiştir.

Ferrari Enzo

Dünya’nın En Hızlı Arabaları [2023] listemize en popüler araçlardan olan Ferrari Enzo ile devam ediyoruz. Ferrari Enzo, ismini Ferrari’nin kurucusu olan Enzo Ferrari’den almaktadır. Model ilk olarak geliştirilmeye 2002 yılında başlanıldı ve büyük bir destekle devam edildi. Sınırlı sayıda üretilen modelden toplamda 399 adet bulunuyor ve hız tutkunlarının vazgeçilmezi olarak biliniyor.

Ferrari Enzo, 6.0 L V12 bir motora sahiptir. Motorun büyük gücünün yanında araç 660 PS güç çıkışı ve 651 beygir gücü de sunmaktadır. Araç gövdesi karbon fiber gövdeyle kaplanmıştır. Modelde Formula 1 teknolojilerinden birçok özelliği rahatlıkla görebilir ve neden bu kadar çok kullanıldığını tahmin edebilirsiniz.

2000 yıllarında özellikle Ferrari Enzo’nun piyasaya çıkmasıyla daha önce görülmemiş bir hız görüldü. Bulunduğumuz yılda modelin hızını kaybettiği ve artık gücünü yitirdiği düşünülse de Enzo’nun halen listenin üst sıralarda olduğundan emin olabilirsiniz. Yani harika bir performans ve kalite sunan Enzo, şu anda da hayranlarını etkilemeye devam ediyor!

Porsche 918 Spyder

Ürettiği yüksek hızlı arabalarıyla bilinen Alman otomobil üreticisi Porsche, Porsche 918 Spyder ile listemize girmeyi başardı. Porsche, 2013 senesinde yaptığı açıklamada “yeni bir hibrit araç” üzerine çalıştıklarını açıklamıştı. Halk tarafından büyük bir destek gören şirket devamında çok bekletmeden “Porsche 918 Spyder” modelini hız tutkunlarına sundu!

Porsche 918 Spyder, ortadan motorlu bir plug-in hibrit spor otomobili şeklinde tanıtıldı. Model üzerinde ilk olarak farklı motorlar denense de en kullanışlı ve sağlam olan 4.6 L doğal emişli V8 motor kullanılması tercih edildi. Araç içerisinde kullanılan bataryalarda da büyük bir çalışma sergilendiği görülmektedir. 6.8 kW sıvı soğutmalı, lityum iyon batarya kullanan 918 Spyder, seyir halindeyken bataryaları aşırı güç ile şarj edebiliyor.

İlk olarak 2010 yılının mart ayında “80. Cenevre Otomobil Fuarı” içerisinde sunulan Porsche 918 Spyder şu anda da büyük bir tutkuyla takip ediliyor.

Rimac Concept One

Geldik listemizin 14. Sırasındaki harika otomobile. Bu sırada Rimac Automobil tarafından 2013 ve 2014 yıllarında üretilen Rimac Concept One bulunuyor. Model üretildiği yıllara göre elektrikli süperspor olması özellikle insanların ilgisini çekerek büyük bir ilgi yakalıyor.

Rimac Concept One toplamda 913 kW güç ve 0-100 km/s hızlanma süresi 2,5 saniyede tamamlamasıyla 2013 yılına damgasını vurmuştu. O zamanlardan bu yana elektrikli araçlarda hala en hızlı araçlardan birisi olarak anılıyor. Modelde kullanılan 90 kWh Lityum batarya araca 330 km’ye kadar menzil sağlayarak büyük bir destek yapmaktadır. Bunun yanında elektrikli araçlarda daha önce görülmemiş 1224 beygir gücüne de sahip olduğunu görüyoruz.

Kısa bir sürede gerçekleşen Rimac’ın en büyük yükselişi 2014 yılında gerçekleşen Formula E’de oldu. Bu şampiyonanın ilk sezonunda resmi sıfır emisyonlu yarış direktörünün otomobili olarak kullanılmıştı. Şu anda ise toplamda 10 adet üretilen Rimac Concept One, halen yoğun ilgi çekmektedir.

McLaren F1

McLaren F1, Mclaren Automotive ve Gordon Murray tarafından tasarlanarak üretilen bir spor otomobilidir. Otomobilin üretimi 1990’lı yıllara damgasını vuruyor ve bütün spor araba tutkunlarına büyük ilgi bırakıyor. Özellikle aracın yüksek performans sergiliyor olması, 2023 Dünya’nın En Hızlı Arabası listesine girmesini başartabiliyor.

McLaren F1 modelinde motor olarak 6.1 L V12 bir motor kullanılıyor. Bu güçlü motor zamanında BMW tarafından üretilen S70/2 olmuştur. O yılların en güçlü motoru olarak bilinen S70/2, oldukça popüler ve gören herkesi şaşırtabiliyordu. Motor özelliklerinin yanı sıra McLaren F1, büyük bir güç çıkışına da sahipti.