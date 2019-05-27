Piliniz Ã‡abuk Mu Bitiyor? Sebebi O Uygulama Olabilir!

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar ve uygulamanÄ±n geliÅŸtiricilerinin yeni Ã¶zellik duyurularÄ±na bakacak olursak Androidli cihazlarda pilinizi kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde %20 tÃ¼ketebilen o uygulamaya dikkat edin. Mobile Enerlytics’in araÅŸtÄ±rmasÄ±na bakacak olursak Netflix uygulamasÄ± telefonunuzun pilini sÃ¶mÃ¼rÃ¼yor olabilir. Ayarlar – Pil KullanÄ±mÄ± yolunu izleyerek kontrol edebilirsiniz.

Netflix neden pilinizi tÃ¼ketiyor?

Bunun en Ã¶nemli sebebi Netflix’in yeni Ã¶zelliÄŸi, arka planda dizinin bir sonraki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ indirme. Netflix’in size hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde dizi izlemenizi saÄŸlayacak yeni Ã¶zelliÄŸi pilinizi sÃ¶mÃ¼rÃ¼yor. Netflix’den x dizisinin 1. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ izlediniz ve bitirdiniz. 2. bÃ¶lÃ¼me geÃ§mediniz. Netflix siz uygulamadan Ã§Ä±ksanÄ±z bile arka planda 2. bÃ¶lÃ¼mÃ¼ telefona indiriyor ki 2. bÃ¶lÃ¼mÃ¼ izlerken indirme beklemek zorunda kalmÄ±yorsunuz.

Bunun gibi Netflix’in arka planda Ã§eÅŸitli sebeplerle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Bu da pilinizi hÄ±zlÄ±ca tÃ¼ketmesine sebep oluyor.

BÃ¶yle durumlar iÃ§in uygulamalarÄ±n, arka planda Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlayabilirsiniz. Bu durumda pil tÃ¼ketiminiz de azalacaktÄ±r.