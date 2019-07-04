Türkiye’de En Çok Kullanılan Akıllı Telefonlar

DeviceAtlas, ülkelere göre akıllı telefon modellerini ele alan bir araştırma sonucunu açıkladı. Bu araştırmada Türkiye’de en çok kullanılan akıllı telefon modellerini görmek mümkün. Ülkemizde sizce hangi akıllı telefon modelleri çok kullanılıyor dersiniz?

Ülkemizde en çok hangi akıllı telefon markası kullanılıyor?

İlk önce ülkemizde en çok tercih edilen telefon markasını gözler önüne sermek lazım. Bu da ilginç bir durumu ortaya çıkaracaktır. Ülkemizde en çok terih edilen markanın Apple olduğunu görüyoruz. Bu da insanların çoğunun kendi iç ekonomisini nasıl yanlış yönettiğini gösteriyor. Ülkemiz ekonomik kriz içerisindeyken böyle bir eğilimin olması oldukça ilgin. Ayrıca geçmişte yapılan iPhone’u kırma probagandalarının da işe yaramadığı açıkça görülüyor.

İkinci en çok kullanılan modele bakacak olursak klasik Samsung göze çarpıyor. Samsung bir zamanların Nokia’sı konumuna geldi. Ama son zamanlarda fiyatlara bakacak olursak ya çok yetersiz telefonları ucuza satıyor ya da yüksek donanımlı telefonları çok pahalıya satıyor. Dünyanın yeni Apple’ı konumuna geliyor.

En çok kullanılan modelleri de aşağıda sırasına göre listeledik.