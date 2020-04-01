Free Fire genellikle düşük donanımlı telefon sahiplerinin tercih ettiği bir oyun. Bunun yanında yakın zaman içinde yüksek grafikli bir sürümü Free Fire Max olarak çıkacak olsa da şu an Standart Free Fire’da lag, donma, takılma, Isınma gibi problem yaşayanlar için basit çözüm önerilerimiz bulunuyor.

GFX Aracını kullanın

Buradan GFX ‘i indirin. Çözünürlüğü düşürün, grafik kalitesini düşürün, kare hızı olarak yani fps 60 ayarlayın. Herhangi bir grafik apisini seçip kaydedin. Bu lag konusunda oyundan kaynaklı sorunları giderecektir. Peki ya telefondan kaynaklı sorunlar?

Game Booster yükleyin

Burada size Game Booster yani oyun hızlandırıcı tavsiye etmeyeceğiz. Bunun yerine Google Play üzerinden kullanıcı yorumlarını inceleyerek en uygununu bulun. Game Booster ne işe yarar derseniz, o an oynadığınız oyundan başka arka planda uygulama çalışmasına izin vermez. İnternet bağlantısını sadece oynadığınız oyunun kullanmasına müsade eder. Rami temizler.

Gereksizleri kaldır ve belleği temizle

Gereksiz uygulamaları telefonunuzdan kaldırın. Bu hem size depolama alanı sağlayacak hem de o uygulamanın gereksiz şekilde arka planda çalışmasını engelleyecek. Zaten Game Booster ‘da size yardımcı olacak. Oyun hızlandırıcıya takılmayan bazı uygulamalar olursa Ayarlar – uygulamalar – uygulamayı seç – pil – arka planda çalışmasını devre dışı bırak – cihazı yeniden başlat yöntemini izleyin. Eğer telefonunuzda varsa belirli uygulamalar için oldukça işe yarayacaktır.