Whatsapp Kullanıcılarını Neden Banlıyor? Utanç Verici!

Whatsapp son zamanlarda bir çok hesabı kalıcı olarak banladı. Bununla ilgili bir çok haber çıktı. Whatsapp’ta neden banlanırsınız? Bu seferki banlanma sebebi oldukça utanç verici ama banlamayı yapan yapay zeka olduğu için bir hata sonucu da banlanmış olabilirsiniz. İşte Whatsapp’ın insanları banlamasına sebebp olarak gösterdiği şey;

Whatsapp ban

Whatsapp bir çok insanı kalıcı olarak banladı. Bu banlama sonucu insanlar neden banlandıklarıyla ilgili Whatsapp’a destek talepleri iletti. Whatsapp’tan gelen otomatik cevapta hizmet koşullarının ihlal edildiği yönünde bilgi verildi. Ama işin daha fazla detayı bulunuyor.

Whatsapp, mesajlaşma sistemine bir yapay zeka kontrolcüsü entegre etmiş durumda. Özellikle grup mesajlarını kontrol ediyor. Eğer çocuk istismarı içeren ya da ona yakın bir paylaşım olursa bu kişiler doğrudan ban yiyor. Buna benzer bir durum olursa da mesajlar kontrol ediliyor. Yapay zeka bu insanları bildiriyor. Bu kullanıcılar ban yiyor. Gerçekten utanç verici paylaşımları yapanlar Whatsapp’tan banlanıyor.