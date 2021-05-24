Dijital dünyanın yükselişi ve dijital iletişimin gücü sayesinde, artık neredeyse her şeyi çevrimiçi olarak yayınlama yeteneğine sahibiz. Bunun, gelecek vadeden yazarlar, fotoğrafçılar, grafik tasarımcılar, web geliştiricileri ve diğer birçok yaratıcı profesyonel için harika olduğu kanıtlandı.

Artık imkanlarımız sonsuz.

Peki kendi işinizi kurmayı ya da bloglama hobinizi bir sonraki seviyeye taşımayı hiç düşündünüz mü?

Düşündüyseniz, blog yazarlığına başlamak için gerekli olan ipuçlarımızı adım adım takip edin.

1. Becerilerinizi geliştirin

Başarılı bir blog yazarı olmak için geliştirmeniz gereken bazı temel beceriler var. Öncelikle kusursuz bir Türkçe yazma yeteneğinizin olması gerekiyor. Sadece bununla da bitmiyor. İmla ve dilbilgisi kuralları konusunda da mükemmel olmanız gerekiyor.

Detaylı bir Türkçe bilgisinin dışında, pazarlama, SEO, araştırma, iletişim, motivasyon, zamanlama, sabır ve örgütsel beceriler de geliştirmeniz gereken beceriler arasında.

Bu beceriler, bloglama kariyerinden para kazanmaya başlamayı planlayanlar için özellikle önemlidir. İçeriğinizin SEO dostu olduğundan, bir pazarlama stratejisi ve net bir marka imajı geliştirdiğinizden emin olmanız gerekir. Net bir hedef kitle oluşturmak için içeriğinizde ve iletişiminizde tutarlı olmak önemlidir.

Becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak ücretsiz ve son derece yararlı olan birçok çevrimiçi kaynak vardır.

Blog yazma kursları

SEO Kılavuzları

İçerik planlama kursları

2. Blog Konunuzu Seçin

Yapmanız gereken ilk şey, blogunuz için bir konu seçmektir. Başarılı blogların çoğu tek bir şeye odaklanır. Bu; yemek, seyahat, spor, moda veya sadece işinizle ilgili olabilir. Yeter ki seçtiğiniz konu hakkında tutkulu olun ve bu konuyla gerçekten ilgilenin. Bir konuda uzman olduğunuzda, iyi ve kaliteli içerik yazarak blogunuzu büyütmenize yardımcı olur.

Blog konusu seçmek için ipuçları:

Bir konuda uzman mısınız?

Bir şey hakkında tutkulu musunuz?

Yeni bir şey mi öğreniyorsunuz ve süreciniz hakkında yazmak mı istiyorsunuz?

Örneğin, fitness ile çok ilgileniyorsanız ve antrenman yapmaktan hoşlanıyorsanız, bilgilerinizi fitness ile ilgili bir blogda paylaşmak veya eğitim ve beslenme konularını ele almak akıllıca olacaktır. Böylece blog aracılığıyla yeni müşteriler edinebilirsiniz.

Teknik olarak, ne isterseniz yazabilirsiniz, ama aşağıda size yardımcı olmak için en karlı ve popüler nişlerden yedi tanesini listeledik:

Nasıl para kazanılır?

Yaşam tarzı (özellikle ev dekorasyonu, seyahat, organizasyon, bahçecilik vb.)

Yiyecek (vegan ve keto)

Güzellik ve Moda

Kişisel finans

Sağlık ve Fitness

Kişisel Gelişim

Konunuzu belirledikten sonra, bu konu ile ilgili kendinize sormanız gereken birkaç soru vardır:

Seçtiğim konunun boyutu nedir?

Rakiplerim kimler?

Para kazanma potansiyelim var mı?

3. Bir Alan Adı (Domain) Seçin

Etkileyici bir blog tasarlamadan önce, bir alan adı (domain) seçmeniz ve alan adınızı barındıracak bir sağlayıcı bulmanız gerekir. Alan adı, insanların blogunuzu görmek, yazılarınızı okumak ve sizinle etkileşim kurmak için gidecekleri web sitesidir (örneğin, www.niobehosting.com).

Bir alan adı seçerken hatırlamanız gereken en önemli şey, başka bir alana benzeyen bir addan kaçınmaktır. En iyi alan adları, insanların kolayca hatırladıkları alan adlarıdır.

Alan adı seçimi ile ilgili aklınızda bulundurmanız gerekenler aşağıdaki şekildedir:

.com alan adı seçin. Diğer siteler .co veya hatta .net kullanıyor ve iyi iş çıkarıyor olsa da, sizin ve hedef kitlenizin bir .com web sitesini hatırlaması ve bulması daha kolaydır.

alan adı seçin. Diğer siteler .co veya hatta .net kullanıyor ve iyi iş çıkarıyor olsa da, sizin ve hedef kitlenizin bir web sitesini hatırlaması ve bulması daha kolaydır. Alan adınızda sayılardan veya sembollerden kaçının. Sayıların ve sembollerin hatırlanması zordur ve insanların alan adınızı hatırlamasında karışıklıklar yaratabilir.

Alan adınızın blogunuzun konusuna uyduğundan emin olun.

Bir alan adına karar veremiyorsanız, adınızı alan adınız olarak kullanın.

İstediğiniz alan adını seçtikten sonra, kaydetmek için güvenilir ve popüler bir domain sağlayıcısı seçin.

Tüm bu listelediklerimizi uyguladıktan sonra, Niobe Hosting’e gelerek hem alan adınızı satın alabilir hem de web hosting hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

4. Bir Web Hosting Hizmeti Alın

Alan adınızı seçtikten sonra, barındırma için bir web hosting’e ihtiyacınız olacaktır. Piyasada düzinelerce seçenek olsa da, hosting ve domain sektörünün önemli şirketlerinden biri olan Niobe Hosting, her ihtiyaca uygun hosting paketleri ile size özel çözümler sunar. https://www.niobehosting.com/hosting/ buradan web hosting paketlerini inceleyin.

Blogunuz için satın almanız gereken fazla bir şey yok, ancak hostinginizi satın almanız önerilir.

5. Doğru Blog Platformunu Bulun

Platformu seçmeden önce bir karar verin: Ücretsiz blog mu yoksa kendi kendine barındırılan bir blog mu seçeceksiniz?

Blogger.com, WordPress.com ve Tumblr.com gibi ücretsiz bir blog sitesi veya platformuna herkes kaydolabilir. Bununla birlikte, blog yazma konusunda ciddiyseniz, ücretsiz blog platformları çok tercih edilen bir alternatif değildir.

Ücretsiz bir blog hizmetinin pek çok avantajı ve dezavantajı vardır, ancak en önemlisi, blogunuz üzerinde hiçbir kontrolünüzün olmamasıdır. Kontrolün sizde olmasını istiyorsanız, blogunuz için barındırma/hosting hizmeti satın almanız gerekir.

Bu şekilde, blog içeriğinizle (resimler ve videolar gibi) ilgili hiçbir sınırlamanız olmayacaktır. Blogunuz daha profesyonel görünecek ve daha sonra geliştirilebilir olacaktır.

Hangi Blog Platformunu Seçmeliyim?

Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok farklı blog platformu var. Bazıları daha esnektir ve kullanımı kolaydır, bazıları ise daha sınırlıdır ve yüksek bir öğrenme eğrisi ile birlikte gelir. Kullanımları ne kadar kolay olursa olsun, temel seviye CMS (Content Management System – İçerik Yönetim Sistemi) bilgisine sahip olmanızda fayda var.

En son istatistikler, ücretsiz (açık kaynaklı) bir blog platformu olan WordPress’in 2021’de en yaygın olarak kullanılan blog platformu olduğunu göstermektedir.

WordPress’in en iyi seçenek olmasının nedenleri aşağıdaki şekildedir:

Kullanımı ücretsizdir (açık kaynak)

Yüzlerce ücretsiz (ve premium) blog temasına sahiptir.

Geniş bir geliştirici topluluğuna sahiptir.

WordPress düzenli olarak güncellenmekte ve geliştirilmektedir

Blogunuz üzerinde tam kontrole sahip olmanızı sağlar.

6. Tasarım ve Özelleştirmeler

Blog’unuzu oluşturmak için WordPress’i seçtiğinizde, web sitenizin tasarımını seçmek için birçok seçeneğiniz olacaktır. Blog sitenizi oluşturmak için ücretsiz olarak satın alabileceğiniz veya indirebileceğiniz yüzlerce ve binlerce WordPress blog teması vardır.

Web sitenizde en kaliteli içeriğe sahip olsanız bile, tasarım aslında önemlidir.

Blogunuz için bir WordPress teması nasıl seçilir?

Her şeyden çok, web siteniz için duyarlı (responsive) bir tasarıma ihtiyacınız var. Okuyucularınız yazılarınızı, sitenize erişmek için kullandıkları cihaz ne olursa olsun kusursuz bir şekilde okuyabilmelidir.

İçeriğe odaklanan bir tasarım seçmeniz gerekir.

Kullandığınız tema, sitenizin istediğiniz gibi görünmesini sağlamak için yeterli özelleştirme seçenekleriyle birlikte gelmelidir.

Tasarım, blog nişinizi tamamlamalıdır. Siteniz için ihtiyacınız olan tüm özelliklerin bir listesini yapmalı ve bunu, seçtiğiniz blog şablonunuzun özellikleriyle karşılaştırmalısınız.

WordPress blog tasarım şablonunuz, resimler ve videolar gibi yüksek kaliteli multimedya öğelerini desteklemelidir.

WordPress’te yeniyseniz, WordPress Blog temanızın kullanımının kolay olduğundan emin olun. İncelemeleri okuyun ve gerekirse destek ekibiyle iletişime geçin

WordPress blog temanız güvenli, SEO dostu ve hızlı olmalıdır

Blog tasarımını seçerken blog sayfası şablonuna odaklanın. Bloglarınızın okuyucularınıza nasıl sunulduğu önemlidir.

Tüm bu WordPress temalarının kullanımı kolaydır, son derece özelleştirilebilir ve yeni başlayanlar için blog yazmayı kolaylaştırmak için profesyonelce tasarlanmıştır. Böylece, bir kod satırına dokunmadan, kendi başınıza harika bloglar oluşturabilirsiniz.

7. Okuyucularınız İçin Blogunuzu Geliştirin

Yeni başlayanlar için blog yazmak daha büyük bir zorluktur, çünkü ilgilenilmesi gereken çok fazla görev vardır. Örneğin, düzenli olarak makaleler yazmanız ve yayınlamanız ve sitenize gelen kişilerin okumalarından keyif almalarını sağlamanız gerekir.

Blog’unuzu geliştirmenin ve okuyucularınız için daha çekici hale getirmenin farklı yolları olabilir. Aşağıdakileri yapmak için farklı araçlar vardır:

İçeriğinizin okunabilirliğini artırın.

Makalenizin SEO açısından kontrol edin.

Gramer denetimi ve yazım denetimi yapın.

Blog yazarak para kazanmak için özellikler ekleyin.

Görüntü ve medya optimizasyonu yapın.

Yukarıda bahsedilenlerin yanı sıra, farklı amaçlar için farklı araçlar olabilir. Sonuç olarak, yeni başlayanlar için bu blog oluşturma araçları, bloglarınızı okuyucular ve arama motorları için optimize etmenize yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

8. Blogunuzun tanıtımını yapın

Blogunuzu tanıtmak ve okuyucuların dikkatine sunmak için sürekli çaba göstermeniz gerekir. Bu, bloglarınızı uygun şekilde (sosyal medya, Google reklamları vb.) tanıtarak yapılabilir.

Ayrıca, sitenizin arama dostu olmasına da dikkat etmeniz gerekir. SEO, web sitesi oluşturmanın en önemli kısımlarından biridir. Ücretli reklamcılığa ne kadar yatırım yaparsanız yapın, her zaman biraz organik trafiğe ihtiyacınız vardır ve bu yüzden SEO çok önemlidir.

Blogunuzu tanıtmak için diğer ipuçları aşağıdaki şekildedir:

E-posta pazarlamadan yararlanın. Yeni yazılarınızı haftalık olarak abonelerinize gönderin.

Sektörünüzdeki diğer blogger’larla bağlantı kurun. Konuk yazarlık yaparak farklı kitlelerden de yararlanın.

Sosyal medyada yazılarınızın tanıtımını yapın. Sosyal medya reklamlarından yararlanarak daha çok kişiye ulaşın.

Popüler forumlarda yazılarınızın tanıtımını yapın ve yazdığınız konularla ilgili ilgi çekici tartışma konuları oluşturun.

Yukarıdaki liste, blog yazmaya başlamanıza gerçekten yardımcı olabilecek temel blog bilgileriydi. Bir blog oluşturmak biraz zor görünse de, bir kez başladığınızda devamının geldiğin göreceksiniz. Bu yüzden harcadığız çabalardan dolayı bunalmanıza gerek yok. Blogunuz yeterince ilgi görmeye başladığında, bu her şeye değecek.