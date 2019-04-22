Chrome Ayarlarından Yakınlaştırma Uzaklaştırma Seçenekleri

Tarayıcıda web sitesini ya da herhangi bir içeriği yakınlaştırabiliriz ya da uzaklaştırabiliriz. Bunu yapmak oldukça basit. Az sonra bahsedeceğiz. Bunu görünmeyen içerik için ya da aşırı büyük içerik için veya büyütemediğiniz bir görseli yakınlaştırmak için kullanabilirsiniz. Çoğu zaman işe yarayan bir detaydır. Peki nasıl yapılır? İki yöntemden bahsedeceğiz.

Sadece bir sekmeyi yakınlaştır uzaklaştır

Bunun için ctrl tuşuyla birlikte +- butonlarını kullanabilirsiz. Oldukça basit. Bu sadece geçerli sekmedeki ayarları düzenler. Diğer sekmeye geçtiğiniz zaman herhangi bir değişiklik olmadığını görürsünüz. Kısa bir yoldur. Hatta bu tuşlara yanlışlıkla dokunduğunuzda ne olduğunu düşünürsünüz. Bu işlemi yaptığınız zaman adres çubuğunun en sağında bir büyüteç belirecektir. Bu durumda değişiklik olduğunu farkedebilirsiniz.

Açılan her sayfada yakınlaştırma ve uzaklaştırma

Bütün sekmelerde ve açılan sayfalarda geçerli olacak yakınlaştırma ve uzaklaştırma özellikleri bulunuyor. Bunun için saü üst kısımda butonuna tıklayın. Ardından ayarlara tıklayın. Görünüm kısmına gelin. Herşeyi değiştirme kısmına geldiğiniz zaman butonundan yakınlaştırma ayarınızı yapın.

Bu kısımda bir de yazı tipi boyutu ayarı bulunuyor. Dilerseniz buradan da yazıyı ekstra büyütebilirsiniz.