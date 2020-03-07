Uygulama Optimize Ediliyor Android Sorunu Çözümü

Android’de telefon başlarken alışık olmadığımız bir şekilde uygulamalar yükleniyor gibi küçük ekranlar çıkar. Bunu genelde bir Android simgesiyle görürüz. Aslında bu işlem telefonun ilk kurulumunda gerçekleşmesi gerekir ama siz her telefonu kapatıp açtığınızda aynı sorun oluyorsa bu sıkıntıyı çözmek gerekir. Bu sıkıntılardan en sık rastlananı ise 1/1 Uygulama Optimize Ediliyor şeklindeki ekrandır.

Bu ekran bir uygulama nedeniyle çıkıyor. Bu sorunu çözmek için aşağıdaki yöntemleri uygulamanızı tavsiye ediyoruz. Bazı yöntemler bilgilerinizi tamamen sileceği için bütün işlemlere başlamadan önce tam bir yedek almanızı öneririz.

Yüklediğiniz son uygulamaları kontrol etme

Bu uyarıyı görmeye ne zaman başladınız? Ondan önce yüklediğiniz uygulamaları tespit etmeye çalışın. Sorun bu uygulamalardan kaynaklanıyor olabilir. Tespit ettiğinizi düşünüyorsanız uygulamayı kaldırıp bir süre kullanın aynı uyarıyı alıyorsanız aşağıdaki adımlarla devam edin.

Güvenli mod

Bu yine bir üstteki yöntemle benzer. Güvenli modda çalışan telefon saf haliyle çalışır yani telefonda 1/1 Uygulama Optimize Ediliyor uyarısının güvenli modda görülmesinin tek nedeni uygulamalar olabilir. Bu sorununun uygulamadan kaynaklandığına kanaat getirmek için en ideal yoldur. Eğer bir uygulamadan kaynaklandığı kesinse tek tek hepsini kaldırıp telefonu kullanmaya devam edin.

Ağa ayarları

Bir çok kişiye göre bu sorun ağ ayarlarından kaynaklanıyor. Bu durumda ağ ayarlarınızı sıfırlamanızı tavsiye ediyoruz. Bunun için Ayarlar – yedekle ve sıfırlar – ağa ayarlarını sıfırla kısmından devam edip ağ ayarlarınızı silin. Modemin şifresini bildiğinizden emin olun.

Telefonu sıfırla

Hiç biri çözüm olmadığı mı? Yedeklemenizi yapıp telefona temiz bir sayfa açın. Yedekle ve sıfırla kısmından fabrika ayarlarına geri dönmeniz telefondaki bütün uygulamalar, mesajlar, veriler her şeyi silecek ve telefonu ilk aldığınız kutusundan çıkardığınız güne götürecektir.

Umarız sorunu çözmüşsünüzdür.