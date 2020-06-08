Bilgisayarlarda yapılan işlemlerin ve dosyaların kaydedildiği alanlar olan hafıza birimleri için HDD ve SSD adı ile bildiğimiz donanım cihazları bulunur. HDD eski tip kayıt depolama cihazları olarak kullanılırken SSD ise yeni tip depolama cihazlarıdır. HDD disklerinde çok fazla boyutlu yapılara sahip olurken SSD için durum pek de öyle olmuyor. HDD kullanılan bilgisayarlarda işlemler daha geç daha yavaş çalışırken SSD üzerinde yapılan işlemlerde 2 kattan 10 kata kadar daha hızlı sonuç alınabiliyor. Böyle bir denklemde çoğu kişi performans için SSD kullanımına yönelse de yüksek depolama alanına sahip disklerin fiyatları ülkemizde oldukça yüksek olduğundan daha düşük kapasiteli disklerle çalışıyoruz. Bu durumda bilgisayar depolama alanı oldukça kısa sürede dolabiliyor ve yer kalmıyor. Peki bilgisayarınızda depolama alanı nasıl açılır? Birkaç küçük ipucu ile siz de bilgisayarınızda bolca alan açabilirsiniz.

Bilgisayar Depolama Alanı Nasıl Açılır?

Bilgisayar disklerinde yer kalmadıysa birkaç yöntem kullanarak kendinize alan oluşturabilir ve böylece bilgisayarınızın daha performanslı çalışmasını sağlayabilir ve bu konuda daha fazla dosya yedekleme şansına sahip olabilirsiniz. Peki bu yöntemler nelerdir?

Disk Temizleme Aracını Kullanın

Cep telefonlarında sıkça rastladığımız disk temizleme seçeneği aslında bilgisayarlardan esinlenildiğini biliyor muydunuz? Bilgisayarım simgesine tıklayarak bilgisayarım penceresini açın. Ardından C sürücüsüne sağ tıklayın ve özellikler deyin. Gelen pencerede sağ alt kısımda disk temizleme şeklinde bir alan göreceksiniz. Buradan diskinizde gereksiz yer kaplayan dosyaları silebilir ve alan kazanabilirsiniz.

WinDirStat ile Depolama Alanı Nasıl Açılır?

İnternette kolayca erişilebilen üçüncü parti yazılım olan Windirstat ile depolama alanı nasıl açılır? Şeklinde gelen sorular bulunuyor. Bu uygulama bilgisayarınız içerisinde yer alan klasörleri kontrol ederek temizlenmesi gereken dosyaları bulup listeliyor. Disk temizleme aracından daha gelişmiş bir uygulama olan Windirstat kullanırken dikkat etmeniz gereken şey sistem dosyalarını da silebiliyor oluşunuz. Bu nedenle dikkatli bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Kullanmadığınız Uygulamaları Kaldırın

Bilgisayarınıza çoğu zaman oyun, uygulama, program indiriyor olmanız hafıza depolama alanınızın kısa sürede tükenmesine yol açabilir. Depolama alanı açmak için en iyi yöntemlerden biri de kullanmadığınız uygulamaları kaldırmaktır. Bunun için başlat tuşuna bastık sonra program ekle veya kaldır yazın. Gelen pencerede bilgisayarınıza yüklü olan tüm uygulamalar gözükecektir. Burada kaldırmak istediğiniz uygulamanın üzerine tıklayarak kaldır butonuna basarak depolama alanı nasıl açılır? Sorusuna güzel bir cevap vermiş olursunuz