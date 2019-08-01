Google Play’de İndirme Bekleniyor Sorunu Olası Sebepleri ve Çözüm

Google Play, Android işletim sisteminin uygulama mağazası ve dünyanın en iyi uygulama mağazalarından birisi olarak dikkat çekiyor. Bazen bu mağazada indirme sıkıntıları yaşanabiliyor. Bunlardan birisi “indirme bekleniyor” sorunu. Zira bu sorunla küçücük bir uygulama bile saatlerde sırada bekleyebiliyor. Bunun olası sebeplerini ve elbette çözümlerini sizlere anlatacağız.
İndirme bekleniyor hatası olası sebepleri
Eğer bir uygulama ya da oyun indirmeye çalıştınız. Hala indirme başlamadıysa muhtemelen sebebi aşağıdakiler gibidir.
- Başka bir indirme devam ediyordur. Bu durumda diğer indirmenin bitmesini bekleyin. Bu uygulamayı acilen indirmeniz gerekiyorsa sıradaki bütün uygulama indirmelerini iptal edin. Hangi sırayla indirme sırasına aldıysanız o şekilde indirme gerçekleşecektir.
- Güncelleme yapılıyor olabilir. Google Play otomatik güncellemesi açıksa ve güncelleme listeniz oldukça biriktiyse şuan telefonunuz güncelleme yapıyor olabilir. Her güncelleme bir indirme gibi görülür. Bu nedenle sizin indirmek istediğiniz uygulama sırasını beklemek zorunda.
- Bağlantı hatası yaşanmış olabilir. Bağalntı hatalarından kaynaklı sorunlarda bağlantınız düzelene kadar indirme yapamayabilirsiniz. Bununla birlikte bağlantı düzelse bile indirme başlamayabilir. İndirmeyi iptal edip tekrar başlatın.
- Mobil veriyle indirme yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bu durumda indirme bekleniyordan ziyade wifi bekleniyor hatası görürsünüz. Ama telefon hala wifi a bağlı olup o hatta internet yoksa indirme bekleniyor hatasıyla bekler durursunuz. Bu durumda wifi kapatıp mobille indirin. İlk başta uyarı verecektir. Ücretlendirilebilir olduğunu anlayıp işleme devam edin.
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