Google Play’de İndirme Bekleniyor Sorunu Olası Sebepleri ve Çözüm

Google Play, Android işletim sisteminin uygulama mağazası ve dünyanın en iyi uygulama mağazalarından birisi olarak dikkat çekiyor. Bazen bu mağazada indirme sıkıntıları yaşanabiliyor. Bunlardan birisi “indirme bekleniyor” sorunu. Zira bu sorunla küçücük bir uygulama bile saatlerde sırada bekleyebiliyor. Bunun olası sebeplerini ve elbette çözümlerini sizlere anlatacağız.

İndirme bekleniyor hatası olası sebepleri

Eğer bir uygulama ya da oyun indirmeye çalıştınız. Hala indirme başlamadıysa muhtemelen sebebi aşağıdakiler gibidir.