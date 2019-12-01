Google Lens Kullanımı

Google’ın oldukça kullanışlı yeniliklerinden biri olarak karşımıza çıkan Google Lens Google Fotoğraflara entegre biçimde geliyor. Peki nedir bu Google Lens ve ne işe yarar? Bu yazıda basitçe açıklıyoruz. Siz de kullanabilirsiniz.

Google Lens nedir?

Google Lens, Google Photos’a entegre edilen bir yapay zekadır. Fotoğraflardaki nesneleri tanımlayarak hakkında size bilgi verebilir. Sadece nesnelerle ilgili de değil. Bir tabelayı okuttuğunuz zaman size adres bilgisi verebilir. Tarihten çoğrafyaya bir çok kategoride Google Lensten bilgi alabilirsiniz. Yakın zaman içinde tam olarak Türkçe hizmet vereceğini düşünmekteyiz.

Bununla birlikte Google Lens sayesinde benzer fotoğraflar da aranabilir. Ayrıca logo ve diğer bilgilerle size sahibi geçmişi hakkında detaylı bilgi verebilir. Siz sadece görseli okutun internet üzerinden derlediği bilgilerle Google Lens size bilgi verir.

Google Lens nasıl kullanılır?

Google Fotoğrafları açtığınız zaman bir fotoğraf görüntüleyin. Fotoğrafın alt kısmında Google Lens ikonunu görebilirsiniz. Lens ikonuna tıkladığınız zaman fotoğraftakiler hakkında bigliler hemen alt kısmında karşınıza çıkıyor.