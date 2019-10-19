Acil Toplanma Alanı Nasıl Bulunur?

Bulunduğunuz bölgede acil toplanma alanı nerede ve onu nasıl bulacaksınız? Sizlere basit bir şekilde açıklıyoruz. Bir doğal afet anında acil toplanma alanını aramanız olanaksız olabilir. Bu durumda yaşadığınız yerde acil toplanma alanı nerede önceden bakmanız gerekebilir. Yakın zaman önce yaşanan depremler korkuttu. Bu nedenle acil toplanma alanı gerçekten önemli hale geldi.

Acil toplanma alanı bulma (e-Devlet)

e-Devlet şifrenizi hazırlayın. Turkiye.gov.tr adresine giriş yapın. Araba çubuğuna acil toplanma alanı yazmanız yeterli Açılan sayfada adres bilgilerini girmeniz isteniyor. Adres bilgileri girildikten sonra verdiğiniz adrese en yakın acil toplanma alanları listeleniyor.

Acil toplanma alanları harita üzerinden görüntülenebilir isterseniz özelliklerini de görebilirsiniz. Örneğin büyüklük gibi. Büyüklüğüne göre tercih yapabilirsiniz. Bu sayede gittiğiniz zaman nasıl bir manzara ile karşılaşacağınızı tahmin edebilirsiniz.

Acil toplanma alanlarının hepsinin sistemde ekli olmadığını belirtelim. Zaman içinde yenileri girilecektir. Hatta ihtiyaca göre yeni acil toplanma alanları belirlenecek ve onlarda sisteme girilecektir.