Facebook’ta Bir Çok Değişiklik Var

Facebook, inanması zor adımları sessiz sessiz attı. Daha önce sesli olarak Facebook üzerinde bu kadar değişiklik olacağını hiç konuşmamıştı. Şimdi ise değişikliğin detayları ortaya çıktı. Adeta Facebook ile bütünleşmiş olan özelliklerden bile vaz geçiliyor. İşte bilinen ve önemli bütün değişikliklerin detaylar…

Mavi renge veda

Facebook, çıktığı günden bu güne kadar sürekli mavi tonlu bir temaya sahipti. Logosunda yapısında herşey maviydi. Mavinin hakimiyeti son buluyor. Böyle radikal bir kararı almak oldukça zor olmuştur.

Tasarımda büyük değişiklikler var. İkonlardan yerlerine kadar değişiklikleri farketmeniz mümkün olacak.

Durum çubuğu daha basit ama etkili bir görünüm kazanıyor.

Gruplarda önemli değişiklikler olacak. Facebook bu aşamadan sonra daha çok gruplar üzerine odaklanacak. İnsanların çoğunun Facebook’u kullanma amacının Gruplar olduğuna karar veren Facebook, bu kişiler için daha etkili gruplar kullanımı için yeniliklere imza atacak.

Yeni tasarım aslında devreye girdi ama açıklamaya göre ilk ABD’de kullanılacak. Fakat diğer bölgeler için bir tarih verilmedi. Her an kullanıma sunulabilir.