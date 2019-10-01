Depremde İletişim Kesintisi Olmaması İçin Operatörlerin Önlemleri

Yakın zaman önce yaşanan İstanbul depreminden sonra cep telefonu hatları kilitlenmişti. İnsanlar birbirlerini arayamamış ve operatörler oldukça eleştirilmişti. Bunun sebebini biliyoruz ve GSM operatörleri de konuyla ilgili önümüzdeki 6 ay içerisinde önlemlerini alacak.

5,8’lik depremden sonra neden telefonlardan arama yapılamadı?

Bunun oldukça basit bir cevabı bulunuyor. GSM operatörlerimiz, Turkcell, TurkTelekom ve Vodafone’un kapasitesi yeterli değil. Şimdi şuanda hangi operatörde olduğu farketmeksizin 120 milyon kişi birbirini arasın telefon hatları çöker. Çünkü 3 operatörün toplam kapasitesi 118 milyon kişi. Normal zamanda aynı anda 20 milyon kişi telefonla konuşurken deprem olduğu zaman bu aniden 160 milyona çıkmış. Bu durumda da kimse iletişim kuramamış.

Alınacak önlemler

Operatörler birbirleriyle çalışarak deprem ve zor zamanlar için şu an 118 milyon olan toplam kapasiteyi 175 milyona çıkaracaklar. Bunu 6 ay içinde yapacaklar. Ayrıca yıkılma tehlikesi olan binalarda bulunan baz istasyonları kaldırılacak ki bina yıkılırsa yine iletişimde aksaklık olmasın.

Depreme hazırlık için alınacak önlemler bunlar. İşin özeti, geçen gün yaşanan küçük çaplı depremde iletişim hatlarının çökmesinin sebebi baz istasyonlarının ya da herhangi maddi bir araç gerecin zarar görmesi değil yoğunluktur. Bunun için önlem alınacak.