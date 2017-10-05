LG G4’te Bildirimlerin Ekranda Görünmesi Nasıl Engellenir?

Genel manada LG cihazların kullandığı yazılımlarda yapabileceğiniz bir ayardan bahsdeceğiz. Demem odur ki bu anlatacaklarım sadece G4 için geçerli değildir. Ancak biz yine de G4 olarak anlatımımıza devam edelim.

G4’te bildirimlerinizin kilit ekranında görünmesini engellemek için;

Öncelikle ayarlar kısmına giriş yapıyoruz.

Ayarlar kısmında üst menülerden ses ve bildirim sekmesine geçiş yapıyoruz. Yani bir yan tarafa kaydırıyoruz.

Bu kısımda kilit ekranı adı altında bir ayar bulunuyor. Bu ayara girerek bildirimlerin kilit ekranında görünmemesini, sadece siz kilidi açtığınız zaman görünmesini sağlayabilirsiniz.

Bu basit ayarla telefonunuza bildirim geldiği zaman cihazın ışığı yandığında olur olmaz kişilerin bildirim içeriğini görememesi için birebirdir.