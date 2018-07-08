E-Devlet Koruyucu Aile Olma İşlemleri

Son zamanlarda artan çocuk kaçırma istismar olaylarından sonra e-Devlet üzerinden gerçekten yararlı ve evlat edinme işlemlerini kolaylaştıran bir hizmet devreye girdi. Bu hizmetle beraber aileler daha kolay evlatlık çocuk edinebiliyor. Zahmetli işlemlerin aradan çıkarılması insanları teşvik ediyor.

E-Devlet üzerinden hizmete giren bu iş için şu yolu takip ederek ön başvuru yapmak mümkündür.

turkiye.gov.tr adresine gidin

Giriş yapın.

Arama satırına “evlat” yazın.

Aile ve sosyal politikalar bakanlığının hizmetine girin.

Yeni başvuru butonuna tıklayıp size gösterilen adımları takip edin.

Bu işlem sadece ön başvuru olup işlemden sonra sizlere randevu verilecektir. Kendi ilinizde daha sonra asıl işlemleri halletmek için randevunuza gidecek ve esas belgelerinizi orada teslim edeceksiniz. Bu yazının yayınlandığı şu sıralar bu hizmeti 500 kişiye yakın ailenin kullandığını belirtmek isteriz. Sayı küçük ama zaman içinde insanlar bilgi sahibi oldukça artacaktır.

Koruyucu aile olmak istiyorsanız yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz.