Xiaomi kullanıcıları eliniz yanlışlıkla yukarı kaysa bile Mi Tarayıcının açılmasından sıkıldınız mı? Sizlere bu yazıda bu işlemi nasıl kapatacağınızı göstermek istiyoruz. Temel olarak, Xiaomi ekran üzerinde parmağınızla yapabileceğiniz bazı hareketlere görev atamanıza imkan veriyor. Varsayılan olarak ayarlanmış ve değiştirseniz de ufak bir güncelleme ile yine geri dönen özelliklerden birisi yukarı kaydır ile tarayıcının açılması. Gelin nasıl kapatacağınızdan kısaca bahsedelim.

Xiaomi Yukarı Kaydır Haraketi

Bunu yapmak için ilk önce Ayarlara gidin, burada ana ekran satırına tıklayın. Ana ekran ayarları içinde “aramayı açmak için ekranı yukarı kaydır” kısmını kapatın.

Mi tarayıcıyı etkisiz bırakma

Bunun için Mi tarayıcıyı açın. 3 çizgi ve ayarlar yolunu takip ettikten sonra “varsayılan tarayıcı” kısmını iptal edin. Bu sayede artık Varsayılan tarayıcınız Mi tarayıcı değil. Bunun sonrasında bir varsayılan tarayıcı seçmeniz gerekiyor. İsterseniz doğrudan başka bir tarayıcıyı açıp içerisinde verdiği “varsayılan tarayıcı olarak ayarla” uyarısını kullanın isterseniz Ayarlar – Uygulamalar – Varsayılan uygulamalar kısmından bir tarayıcı belirleyin.

Bu işlemlerin sonucunda ekranı yukarı kaydırdığınız zaman hiç bir şey olmayacak ve Mi tarayıcı açılmayacaktır.