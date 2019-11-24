Xperia 5’in Kamera Performansı Nasıl?

Sony, telefon konusunda oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Uzun zamandır satışlarını arttıramayan şirket Eylül ayında yeni amiral gemisi Xperia 5’i tanıttı.

Bildiğiniz gibi Sony kameralarıyla dikkat çeken bir şirket peki bir çok farklı marka ve modelde de kullanılan Sony sensörleri kendi modellerinde nasıl çalışıyor?

Xperia 5 ön kamera performansı

Dxomark sonuçlarına bakıldığı zaman özçekim kamerası bakımından performansı yerlerde sürünüyor. Sony gibi bir şirkete yakışmadığı iddia ediliyor.

Fotoğraf sonuçlarına bakıldığı zaman 81 puan almayı başaran şirket video kısmında ise 76 puan almayı başarmış. Geniş alan derinliği odağı, tüm koşullarda doğru pozlama ve dış mekanda iyi bir dinamik aralık gibi özellikleri sayesinde puanı yükselen telefonun genel olarak kamera performansı kötü olarak lanse ediliyor.

Puanını düşüren özelliklere bakacak olursak, beyaz dengesinin sorunlu olması, fotoğraflarda ışık saçaklarının oluşması, iç mekanlarda dinamik aralığın oldukça dar olması, renklerin ideal bokeh çekimlerinden daha soluk olması gibi sebeplerden eksi puan alıyor.

Özçekim için bu telefonu alacak olanlar biraz daha araştırma yapabilirler. Bununla birlikte bu sorunların yazılımsal olarak çözülme ihtimali de bulunuyor.