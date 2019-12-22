Snapdragon 865’in Performansı Nasıl?

Yakın zaman içinde Amiral gemileri Snapdragon 865 ile çıkmaya başlayacak. Ondan önce işlemcinin test sonuçları paylaşıldı. Ayrıca diğer işlemcilerle bu performans karşılaştırdı. Snapdragon rakip tanımayacak gibi görünüyor. Bakalım hangi işlemci son durumda nasıl bir performans sergiliyor.

Snapdragon 865 performans

Snapdragon 865’in hangi telefonda test edildiği bilnmese de prototip olduğu açıklandı. Bu cihazla yeni işlemci 568.919 puan almayı başardı. Bu puan daha önce alınmamıştı. Test sonuçlarıyla ilgili görseli inceleyin.

Bakıldığı zaman daha önce başka işlemcilere uygulanmış aynı testin sonuçları da görsele eklenmiş. Örneğin şuan piyasada olan en iyi işlemci denilebilecek 855 Plus aynı testten 493.574 alırken yeni çıkacak 865 bu testten 568.919 puan alıyor. Bunun anlamı işlemci performansı %13’ten fazla artıyor.

Test sonuçlarına göre Snapdragon’un bu işlemcisi sadece kendi diğer modeliyle de karşılaştırılmıyor. MediaTek’in en iyilerinden birisi 1000 işlemci modeli 511.363 almayı başarıyor. Bunun yanında Huawei Mate 30 Pro’nun kullandığı Kirin 990 5G işlemci bu testten 483.063 puan alıyor.

Bu karşılaştırmaya baktığımız zaman Snapdragon 855 Plus, yakın zaman içinde MediaTek 1000 çıkacak ama yine snapdragon gölgesinde kalacak.