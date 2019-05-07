Türkiye Mobil İnternet Hızı Ortalaması Ne Kadar?

Oakla üzerinden yapılan mobil internet hızları testi dünya çapında verileri ile dikkat çekiyor. Peki bu veriler arasında ülkemizdeki durum nasıl bu yazıda kısaca değinmek istedik. Mobil internet hızımız ne kadar? İlk önce şunu açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Mobil internet hızının yüksek olması için altyapının iyi olması gerekiyor. Bu testte en iyi altyapıya sahip bir bölgeden test gerçekleştirilmiş.

Ayrıca ülkemizde 3 farklı operatör olduğunu ve hepsinin farklı farklı bölgelerde farklı sonuçlar verdiğini söylemek gerekiyor. Bu nedenle sonuca bakarak ben daha fazla hız alıyorum ben çok daha az alıyorum karşılaştırması yapmaya çalışmayın.

En hızlı mobil internet nerede?

İlk sırada Norveç var. Dünyanın en hızlı mobil interneti Norveç’te bulunuyor. Altyapıları çok sağlam olmalı. Bunlar yine o ülkenin ortalaması. Norveç’te mobil internet hızı ortalama 67,3mpbs olarak belirlenmiş. Arkasından ise Kanada geliyor. 65,1mbps ortalama hız alan Kanada dünyada en hızlı mobil internete sahip 2. ülke.

Ülkemiz bir çok ülkeyi geride bırakıyor ve 34,5mbps ortalama mobil internet hızına sahip. Dünyanın en hızlısının anca yarısına denk gelen bu hız elbette rezalet çünkü en uç noktalarla en dip noktaların ortalaması olduğunu biliyoruz. Kimi yerlerde 100mbps ye kadar alınan hız bazı bölgelerde çekilmez hale geliyor.

İşin en ilginç tarafı ise bu hızla Amerika gibi ülkeleri geride bırakmış olmamız. Çin, İngiltere ve Amerika listenin daha da gerilerinde yer alıyor. Bu açıdan durumumuzun iyi olduğunu söylemek gerekiyor.